الشراكة مع القطاع الخاص تنطلق: 30 مشروعًا بـ41 مليار جنيه ضمن مبادرة تمويل المشروعات
تبدأ من 1000 جنيه.. أسعار تذاكر حفل مدحت صالح وآمال ماهر بقصر عابدين
روسيا تطلق صاروخ "تسيركون" الفرط صوتي خلال مناورات "زاباد 2025"
مش خيانة.. شريف إكرامي يتصدر الترند بسبب حسام غالي| ما القصة؟
مكسب 57 ألف جنيه.. أفضل طريقة لكسب الأموال دون مخاطرة
مصرع 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة وضبط مخدرات بـ 55 مليون جنيه في عدة محافظات
القشاش.. 5 أسباب مكنت الزمالك من إقصاء المصري من صدارة الدوري
الصحة: منظومة متكاملة لمكافحة مقاومة المضادات الحيوية في 93 مستشفى نموذجيًا
بعد أزمتها الصحية.. ظهور نادر لأنغام مع نجلها وأكرم حسني وهشام ماجد
بدء إجراءات الكشف الطبي والمقابلات الشخصية لطلاب تربية الغردقة الجدد
المدارس تضع اللمسات النهائية لاستقبال العام الدراسي 2025-2026 |تفاصيل
هيئة الدواء توقع مذكرة تفاهم مع وزارة سلامة الغذاء والدواء بكوريا الجنوبية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

مفتي الجمهورية يتوجه إلى العاصمة الكازاخية أستانا

إيمان طلعت

يتوجَّه فضيلة أ.د نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، اليوم الأحد، إلى العاصمة الكازاخية «أستانا»؛ للمشاركة في فعاليات القمة الثامنة لزعماء الأديان العالمية والتقليدية، التي يستضيفها مركز حوار الأديان برعاية الرئيس قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان، في الفترة من 15 إلى 18 من سبتمبر الجاري.

وتأتي مشاركة فضيلة مفتي الجمهورية في هذه القمة الدولية المهمَّة استجابةً لدعوة رسميَّة من رئيس جمهورية كازاخستان، والتي تهدف إلى تعزيز الحوار بين القادة الدينيين لمواجهة التحديات المشتركة، وترسيخ قيم التعايش والسلام بين الشعوب.

وتُعَدُّ مشاركة فضيلة المفتي في هذه القمَّة العالمية استمرارًا لدور مصر الريادي في مدِّ جسور الحوار وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال التي طالما مثَّلت جوهر الرسالة الإسلامية، كما تعكس حرص القيادة الدينية في مصر على الإسهام الفاعل في الجهود الرامية إلى تعزيز ثقافة التفاهم والاحترام المتبادل بين أتباع الأديان والثقافات المختلفة، في ظل ما يشهده العالم من تحديات فكرية وأخلاقية، وصراعات تهدد السِّلم المجتمعي والإنساني، الأمر الذي يجعل من الحوار بين القيادات الدينية العالمية ضرورةً مُلحَّة لبناء عالم أكثر عدلًا وسلامًا.

