مفتي الجمهورية يتوجه إلى العاصمة الكازاخية أستانا

يتوجَّه فضيلة أ.د نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، اليوم الأحد، إلى العاصمة الكازاخية «أستانا»؛ للمشاركة في فعاليات القمة الثامنة لزعماء الأديان العالمية والتقليدية، التي يستضيفها مركز حوار الأديان برعاية الرئيس قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان، في الفترة من 15 إلى 18 من سبتمبر الجاري.

وتأتي مشاركة فضيلة مفتي الجمهورية في هذه القمة الدولية المهمَّة استجابةً لدعوة رسميَّة من رئيس جمهورية كازاخستان، والتي تهدف إلى تعزيز الحوار بين القادة الدينيين لمواجهة التحديات المشتركة، وترسيخ قيم التعايش والسلام بين الشعوب.

وتُعَدُّ مشاركة فضيلة المفتي في هذه القمَّة العالمية استمرارًا لدور مصر الريادي في مدِّ جسور الحوار وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال التي طالما مثَّلت جوهر الرسالة الإسلامية، كما تعكس حرص القيادة الدينية في مصر على الإسهام الفاعل في الجهود الرامية إلى تعزيز ثقافة التفاهم والاحترام المتبادل بين أتباع الأديان والثقافات المختلفة، في ظل ما يشهده العالم من تحديات فكرية وأخلاقية، وصراعات تهدد السِّلم المجتمعي والإنساني، الأمر الذي يجعل من الحوار بين القيادات الدينية العالمية ضرورةً مُلحَّة لبناء عالم أكثر عدلًا وسلامًا.