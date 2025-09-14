قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

افتتاح مدرسة طارق بن زياد بنبروه في الدقهلية بتكلفة 22 مليون جنيه

محافظ الدقهلبة
محافظ الدقهلبة
همت الحسينى

افتتح اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية،  مدرسة طارق بن زياد للتعليم الأساسي بقرية العاصية التابعة لمركز ومدينة نبروه، والتي تم إنشاؤها بتكلفة إجمالية بلغت 22 مليون جنيه ، وبمشاركة من المجتمع المدني ، وسط أجواء من السعادة والفرحة بين المواطنين وأولياء الأمور.

وتقام المدرسة على مساحة 2,200 متر مربع وتضم 22 فصلًا تعليميًا، تم تجهيزها بكافة الإمكانات اللازمة من فصول ومعامل ومكتبة وقاعات مجهزة، بالإضافة إلى دورات مياه مطابقة للمواصفات.

وأكد "المحافظ" أن إنشاء مثل هذا الصرح التعليمي داخل القرى الريفية هو انعكاس مباشر لاهتمام القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بقطاع التعليم باعتباره الركيزة الأساسية في بناء الإنسان المصري وإعداد أجيال قادرة على قيادة المستقبل.

وأشار " المحافظ " إلى أن توفير مدارس جديدة في القرى يعكس سياسة الدولة في تحقيق العدالة المكانية وإتاحة فرص التعليم بنفس المستوى الذي يحصل عليه أبناء المدن، مضيفًا أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة شاملة لتطوير البنية التحتية التعليمية على مستوى محافظة الدقهلية.

و التقى " مرزوق " بعدد من الأهالي والطلاب الذين أعربوا عن سعادتهم الكبيرة بإنشاء المدرسة بعد سنوات طويلة من المعاناة مع بُعد المدارس عن قريتهم، كما استمع إلى مطالب أهالي القرية بشأن تغيير اسم القرية إلى "قرية الأمل"، ووجّه بدراسة الطلب وعرضه على لجنة المسميات لبحثه واتخاذ القرار المناسب.

ووجّه "المحافظ" لرئيس مركز ومدينة نبروه بسرعة تمهيد الطريق المؤدي إلى المدرسة ورفع كفاءته لتسهيل وصول الطلاب، خاصة في فصل الشتاء، بما يضمن بيئة تعليمية ميسّرة وآمنة.

جاء ذلك بحضور  محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس مجاهد عطية، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية،  إبراهيم شبكة، رئيس مركز ومدينة نبروه،  محمد كمال مدير إدارة بلقاس التعليمية.

الدقهلية بلقاس مدارس وكيل

