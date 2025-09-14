قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر وباكستان تبحثان تعزيز التعاون وتعلنان التضامن مع قطر في مواجهة العدوان الإسرائيلي
كامل الوزير والسفيرة الأمريكية يبحثان تعزيز الاستثمارات في قطاع النقل البحري
ناجي الشهابي لـ«صدى البلد»: دُعيت لتشكيل الائتلاف الوطني الحر لتحقيق ممارسة انتخابية ديمقراطية.. ورؤساء أحزاب وشخصيات عامة ومفاجآت في قائمتنا لخوض انتخابات مجلس النواب
كامل الوزير يستقبل السفيرة الأمريكية بالقاهرة في جولة بميناء الإسكندرية
جدل كبير على السوشيال ميديا بعد وفاه الطفل عساف بن تركي
3.6 مليار دولار.. الرئيس السيسي يستقبل قيادات شركات سكاتك وصنجرو لتعزيز الاستثمارات في الطاقة الخضراء
الزراعة: المعارض الكبرى بيئة خصبة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص عمل للشباب
زلزال بقوة 4.9 ريختر يضرب سواحل إندونيسيا دون تسجيل خسائر
مظهر شاهين: الأب اللي عنده بنت وحيدة يورثها الشقة لتفادي المشاكل بعد وفاته
دعاء دخول الأبناء المدارس.. اغتنمه ليوفقهم الله فى دراستهم
الرئيس السيسي يستقبل رئيسي شركتي "سكاتك" و"صنجرو" لبحث توطين صناعات الطاقة الخضراء
وزير الكهرباء يتابع مشروعات توطين صناعة بطاريات أيون الليثيوم والخلايا الكهروضوئية
رياضة

الأحد الناري.. مباريات اليوم 14 - 9- 2025.. ظهور صلاح والأهلي وبيراميدز

محمود الخطيب ومحمد صلاح
محمود الخطيب ومحمد صلاح
يسري غازي

تقام اليوم الأحد الموافق 14 - 9- 2025 عديد المباريات المهمة فى دوريات أوروبا إلي جانب الدوري المصري الممتاز.

كما يظهر فريق الكرة الأول بـ نادي بيراميدز بثوبه الجديد على ملعبه بـ استاد الدفاع الجوي في بطولة كأس الإنتر كونتيننتال ويستضيف نظيره فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

ويسعي فريق بيراميدز فى الظهور العالمي الأول للفريق السماوي في إقصاء فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي عن بطولة كأس الإنتركونتيننتال وتحقيق الفوز على منافسه مساء اليوم الأحد.

ظهور محمد صلاح

يحل فريق الكرة الأول بـ نادي ليفربول ضيفًا ثقيلاً على بيرنلي بملعب "تيرف مور"، اليوم الأحد، في إطار الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

الأهلي محليا

يستعد فريق الكرة الأول بـ النادي الأهلي لمواجهة نظيره فريق إنبي اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي نظيره البترولي فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ظهور عالمي

يستهل فريق الكرة الأول بـ نادي بيراميدز مشاركته التاريخية في بطولة كأس إنتركونتيننتال 2025، عندما يلتقي اليوم الأحد مع أوكلاند سيتي النيوزيلندي، على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة ضمن منافسات الدور الأول من البطولة العالمية .

ويستضيف فريق الكرة الأول بـ نادي بيراميدز نظيره فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي على ملعب استاد الدفاع الجوي في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد ضمن منافسات بطولة كأس الإنتر كونتيننتال. 

ويلاقي الفائز من مواجهة فريق الكرة الأول بـ نادي بيراميدز وأوكلاند سيتي فريق أهلي جدة السعودي بطل آسيا، يوم 23 سبتمبر الجاري في جدة، على لقب بطولة كأس إفريقيا–آسيا–المحيط الهادي.

بيراميدز يدخل البطولة بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا 2024-2025 لأول مرة في تاريخه، عقب فوزه على ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين النهائيتين، ليحصد أول ألقابه القارية ويحجز مكانه في كأس إنتركونتيننتال، بالإضافة إلى ضمان المشاركة في كأس العالم للأندية 2029.

محمد صلاح ليفربول الأهلي بيراميدز

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

بعد أيام من زفافهما.. زوجة مينا مسعود تظهر على كرسي متحرك

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026

شبكات الكهرباء

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

جانب من الواقعة

بكام النهاردة؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025

رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

بالصور

إنطلاق أولي فعاليات الدورة التدريبية "مطبقي المبيدات" بالإدارة الزراعية بالزقازيق

وائل جسار وريهام عبد الحكيم يتألقان في حفل مهرجان ليالي مراسي |صور

نجوم هربوا قبل الزفاف بساعات| نجلاء بدر شعرت بأن الفستان كفن.. ناهد السباعي رسالة روحانية ابعدتها.. فريال يوسف تتعرض للخيانة

بشورت جينز.. بوسي تتألق بإطلالة جريئة على الشاطئ بالساحل الشمالي|شاهد

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

