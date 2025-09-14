قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر وباكستان تبحثان تعزيز التعاون وتعلنان التضامن مع قطر في مواجهة العدوان الإسرائيلي
كامل الوزير والسفيرة الأمريكية يبحثان تعزيز الاستثمارات في قطاع النقل البحري
ناجي الشهابي لـ«صدى البلد»: دُعيت لتشكيل الائتلاف الوطني الحر لتحقيق ممارسة انتخابية ديمقراطية.. ورؤساء أحزاب وشخصيات عامة ومفاجآت في قائمتنا لخوض انتخابات مجلس النواب
كامل الوزير يستقبل السفيرة الأمريكية بالقاهرة في جولة بميناء الإسكندرية
حزن على السوشيال ميديا بعد وفاة الطفل عساف بن تركي
3.6 مليار دولار.. الرئيس السيسي يستقبل قيادات شركات سكاتك وصنجرو لتعزيز الاستثمارات في الطاقة الخضراء
الزراعة: المعارض الكبرى بيئة خصبة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص عمل للشباب
زلزال بقوة 4.9 ريختر يضرب سواحل إندونيسيا دون تسجيل خسائر
مظهر شاهين: الأب اللي عنده بنت وحيدة يورثها الشقة لتفادي المشاكل بعد وفاته
دعاء دخول الأبناء المدارس.. اغتنمه ليوفقهم الله فى دراستهم
الرئيس السيسي يستقبل رئيسي شركتي "سكاتك" و"صنجرو" لبحث توطين صناعات الطاقة الخضراء
وزير الكهرباء يتابع مشروعات توطين صناعة بطاريات أيون الليثيوم والخلايا الكهروضوئية
مياه المنوفية: خطة لتطهير شبكات الصرف الصحى بكل مناطق المحافظة

شركة مياه الشرب والصرف الصحى
شركة مياه الشرب والصرف الصحى
مروة فاضل

وجه، المهندس رشدى السيد عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية بضرورة الاهتمام بتطهير وصيانة بيارات وخطوط ومطابق الصرف الصحى، ورفع كفاءتها للحفاظ على استدامة تقديم الخدمة، وإطالة العمر الافتراضي لها واستعدادا للتعامل مع الطوارئ والأزمات . 

وأشار، إلي قيام جميع الأفرع التابعة للشركة بتنفيذ خطة التطهير الدورية والمعدة مسبقا من قبل الشركة لتطهير خطوط ومطابق وبيارات الصرف الصحى بالإضافة إلى تفعيل الخطة الطارئة فى أوقات الازمات للإستجابة لشكوى المواطنين من وجود طفوحات أو شكاوى تخص جودة المياه.

وأضاف، تسعي الشركة لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين لضمان عدم الإنسداد المفاجئ بالخطوط والشبكات مطالباً السادة المواطنين بحسن التعامل مع شبكات الصرف الصحي وعدم القاء المخلفات بها والإبلاغ عن أغطية البلاعات المكشوفة التي تتعرض للسرقة لإستبدالها بأغطية جديدة حرصاً على سلامة المواطنين وحفاظاً علي  الشبكات من سقوط مخلفات داخلها قد تعرضها للانسداد.

محافظة المنوفية المنوفية شركة مياه الشرب والصرف الصحى قطع المياه شبين الكوم

