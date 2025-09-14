زراعة الوادى الجديد: ندوات إرشادية عن آفات النخيل وحماية محصول البلح

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادى الجديد عن تنفيذ عدد من الأنشطة الإرشادي والتدريبية بمركز الداخلة، حيث تم عقد ندوة إرشادية عن مكافحة آفات النخيل استمرارا لأنشطة وفعاليات الفرق الإرشادية الريفية التى ينظمها مركز البحوث بالتعاون مع قطاع الإرشاد الزراعى ومديريات الزراعة تحت رعاية الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور ياسر الحميرى منسق عام الأنشطة الإرشادية والتدريبية وتوجيهات الدكتور مجد المرسي منسق الفريق بالمحافظة وأستاذ امراض النبات ووكيل وزاره الزراعه بالمحافظة.

وشرح الدكتور يوسف دياب تأثير التغيرات المناخية على المحصول وجودة الثمار وتمت مناقشة مشكلة ذبول ثمار النخيل واهم اسبابها وطرق الوقاية منها مستقبلا وتعريف المزارعين بطرق الوقاية من سوسة النخيل الحمراء عن طريق برامج المكافحة المتكاملة والتي بدورها أيضا تزيد من الإنتاجية.

ناقشت الندوة خطورة آفة سوسة النخيل الحمراء وكيفية التعرف علي هذه الافة ومدي انتشارها فى محافظة الوادي الجديد ودور ة الحياة والتعرف علي جميع اطوارها من ( بيضة - ويرقة وعذرة وحشرة كاملة) ومعالجة الاخطاء التي يقع فيها المزارع والتي تزيد من انتشار سوسة النخيل الحمراء والمعاملات الزراعية التي تجري علي نخيل البلح للوقاية من الاصابة بسوسة النخيل الحمراء.

وتم عرض طرق المكافحة المختلفة و الدور التنفيذي في الاهتمام بالمصدر الجيد بالمبيدات من خلال المصادر الموثوق منها، وكذلك الدور التنفيذي من خلال ادارة المكافحة وذلك بتوفير المبيدات السليمة و كذلك التخلص الامن من مخلفات النخيل.

وأعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد عن تنفيذ ندوات حقلية إرشادية عن محصول فول الصويا وذلك في إطار التبادل العلمي بين المؤسسات العلمية والمراكز البحثية ومديرية الزراعة بحضور الدكتورة رحاب عبدالرحمن - رئيس بحوث بمركز البحوث الزراعية معهد بحوت المحاصيل الحقلية قسم المحاصيل البقولية ومسئول مشروع الزراعة الصحراوية من أجل سبل عيش قادرة على الصمود وذلك بالتعاون مع منظمة الإيكاردا.

وناقشت الدكتورة رحاب عبد الرحمن أهمية محصول فول الصويا وطريقة الزراعة بالنسبه للوادى الجديد وأهم المعاملات التي تم تطبيقها في الحقل و أهم المعاملات التى تحد من الآثار الجانبية للتغيرات المناخية بالنسبة الحقل واختيار التقاوي و اصناف فول الصويا و التسميد ( النيتروجيني - البوتاسي - عناصر صغری - مغذيات) والرى ( طرق الري - مواعيد الري ) وطريقة الزراعة واستخدام المبيدات.