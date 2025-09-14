قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

حملات مُكبرة لإزالة التعديات وأعمال البناء المخالف بأحياء الإسكندرية

ازالة مخالفات البناء بالاسكندرية
ازالة مخالفات البناء بالاسكندرية
أحمد بسيوني

أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، استمرار جهود المحافظة في إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والتصدي لأي محاولة بناء دون ترخيص، وتطبيق القانون على المخالفين، واسترداد حق الدولة، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ27 لإزالة التعديات.

وفي هذا الإطار، شن حي المنتزة أول حملة مُكبرة لإزالة التعديات شملت تنفيذ ١٣ حالة متغيرات مكانية بشارع السوق منطقة خورشيد، وعزبة ال٥٠٠ عبارة عن إزالة عقار مكون من دور أرضي وأول علوي، وأعمدة وحوائط الدور الثاني وكذا إزالة سملات وقواعد بالدور الأرضي علي مساحة ١٤٥ متر فضلا عن إزالة أسوار علي مساحة ٧٠٠ متر بالإضافة إلى إزالة مباني وأسوار بالدور الأرضي والأول علوي لعدد ٦ من العقارات بعزبة ال ٥٠٠ وكذا إزالة حالة تعدٍ بحوض صبحي البحيري نمرة ٢ عبارة عن أسوار على مساحة  ٢٠٠ متر

وقام حى وسط حملة مُكبرة لإزالة التعديات تمكنت من إزالة عدد ٣ تعديات علي الأراضي الزراعية بقري أبيس عبارة عن مبني علي مساحة ١٠٠ متر وكذا إزالة أسوار علي مساحة ١٠٠ متر فضلا عن إزالة أسوار بقرية أبيس ٨/٤ علي مساحة ٥٠٠ متر.

ونفذ حى العامرية أول حملة مُكبرة لإزالة التعديات شملت استرداد عدد ٢ قطعة أرض أملاك دولة على مساحه ٣٠٠ م٢ تقريبا بمنطقة عبد القادر فضلا عن إزالة أسوار علي مساحة ٢٢٠م٢ بمنطقة الوكالة.

وواصل حى العامرية ثان حملاته لإزالة التعديات شملت إزالة دور أول علوى بأحد العقارات بمنطقة أبو الريش

على مساحة 60 متر فضلا عن إزالة أسوار ومباني بقرى حلب والبنجر ٢ ومنطقة نجع العرب والناصرية علي مساحة ٣٩٠ متر.

بينما قام مركز ومدينة برج العرب حملة مُكبرة تمكنت من استرداد أراضي أملاك الدولة علي مساحة ٢٢٠٠ متر بشارع المشير ،ش حسن علام فضلا عن إزالة جلسة على مساحة ١٠٠ متر بنجع أحمد بالإضافة إلى إزالة أسوار علي مساحة ٨٠٠ متر بقرية بهيج.

وأكد محافظ الإسكندرية استمرار الأجهزة التنفيذية، بالتنسيق مع مختلف جهات الولاية، في شن الحملات المكبرة لإزالة التعديات المخالفة ضمن أعمال الموجة، مشددًا على رؤساء الأحياء بتكثيف المرور الميداني للتأكد من عدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، مع الإزالة الفورية في المهد لأي تعديات جديدة.

يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة وعدم السماح بالتعدي عليها، وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على أراضي الدولة بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي وأملاك الدولة.

