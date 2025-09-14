قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

توزيع حقائب وأدوات مدرسية على عدد من غير القادرين والأيتام بمطروح

توزيع الادوات المدرسية بمطروح
توزيع الادوات المدرسية بمطروح
ايمن محمود

شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الأحد توزيع الحقائب المدرسية والأدوات الكتابية والزي المدرسي والأحذية على عددا من الأسر من غير القادرين والطلاب الأيتام بالمحافظة وذلك ضمن المبادرة التى ينظمها بيت الزكاة والصدقات المصرى تحت عنوان (معاً إلى المدرسة) استعدادًا للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦م.

وحضر احتفالية التوزيع، اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام للمحافظة والمهندس حسين السنيني السكرتير المساعد والشيخ عطية سالم رئيس المنطقة الازهرية بمطروح وممثلى بيت الزكاة والصدقات وعدداً من القيادات التنفيذية المعنية بالمحافظة والأسر المستحقة.

وأشاد محافظ مطروح بالمبادرة موجهاً الشكر والتقدير للإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الازهر لجهوده المستمرة ودعمه الدائم بمطروح خاصة دعم الفئات غير القادرة، والطبقات الأكثر احتياجًا، وإدخال الفرحة والسعادة على نفوس الطلاب الأيتام مع بداية العام الدراسي الجديد التى استفاد منها عدد 2000 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية والأيتام بالمحافظة وذلك بالتنسيق مع المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين ومجالس المدن لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

من ناحية اخرى، وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر لجهود المشاركة المجتمعية الجادة والفاعلة لجمعية أصول لتنمية المجتمع ، والتعاون مع المحافظة في تقديم مزيد من الخدمات والحياة الكريمة للمواطنين خاصة في أقصى المناطق الصحراوية، وذلك من خلال الدفع بهدايا ومساعدات غذائية وكساء للأسر الأولي بالرعاية خاصة بمنطقة العزيزية ببرانى وعدد من أسر الأيتام بمرسي مطروح

واوضحت الدكتورة رانيا رضوان رئيس مجلس إدارة جمعية اصول لتنمية المجتمع أنه استمراراً لأنشطة الجمعية على مدار خمس سنوات لخدمة أهالي مطروح تم الدفع بقافلة خيرية لمنطقة العزيزيزه غرب براني وتقديم هدايا لعدد (٥٠) اسرة و ذلك بالتنسيق اللوجيستي مع جهاز التنمية والتعمير بالساحل الشمالي الغربي

حيث تم توزيع أسرة ماعز و ٤٠ كيلو علف لكل أسرة، و٥٠ بطانيه ، وشنط مواد غذائية تحتوي كل شنطة على١٤ كيلو مواد غذائية أساسية ومتنوعة بالإضافة إلى حلويات المولد النبوي الشريف لإدخال البهجة على الأسر والأطفال، وكذلك توزيع عدد (۱۰۰) شنطة مدرسية

وأشارت رئيس مجلس إدارة الجمعية إلى أنه تم أيضا حرصا على استقرار الأسر حفر عدد (۳) آبار بمناطق متفرقة ،و ترميم الاسقف المطلوبه لعدد ٢٠ سقف وذلك بقيمة نحو ١،٤ مليون جنيه

كما قامت جمعية اصول بتنفيذ يوم مع عدد من الأيتام بمرسى مطروح مع توزيع هدايا شنط وأدوات مدرسية و حلوى المولد النبوي الشريف احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف وإدخال البهجة على الأطفال مع وجود عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة

وأشارت إلى أن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والاهتمام بدور مؤسسات المجتمع المدني في المشاركة في مبادرة حياة كريمة للمواطنين الأشد احتياجاً


 

