سهلة ولذيدة.. أسرار طريقة عمل فطيرة اللحم والجبنة

اذا كنتي تودين تقديم اكلات بسيطة إليكِ وصفة تقليدية سهلة لتحضير فطيرة اللحم والجبنة:

المكونات:

للعجينة:

3 أكواب دقيق

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

1 ملعقة صغيرة سكر

½ ملعقة صغيرة ملح

¼ كوب زيت نباتي

1 كوب ماء دافئ (قد تحتاجي أكثر أو أقل حسب العجن)

للحشوة:

½ كيلو لحم مفروم

1 بصلة كبيرة مفرومة ناعم

2 ملعقة كبيرة زيت أو سمن

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

½ ملعقة صغيرة قرفة مطحونة (اختياري)

½ ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

1 كوب جبنة مبشورة (موزاريلا أو رومي أو حسب الرغبة)

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

للتلميع:

1 بيضة مخفوقة مع رشة فانيليا أو حليب

طريقة التحضير:

تحضير العجينة:

في وعاء كبير، اخلطي الخميرة والسكر مع نصف كوب ماء دافئ واتركيها 10 دقائق حتى تتفاعل.

أضيفي الدقيق، الملح، الزيت، ثم باقي الماء تدريجياً واعجني حتى تحصلي على عجينة طرية متماسكة.

غطي العجينة واتركيها تختمر ساعة تقريباً حتى يتضاعف حجمها.

تحضير الحشوة:

سخني الزيت في طاسة، أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل.

أضيفي اللحم المفروم وقلبيه حتى يتغير لونه وينضج.

تبّليه بالملح والفلفل والبهارات والقرفة.

ارفعيه من على النار وأضيفي البقدونس. اتركيه يبرد قليلاً.

تجهيز الفطيرة:

افردي نصف العجينة في صينية مدهونة بالزيت.

وزعي اللحم المفروم بالتساوي، ثم رشي الجبن المبشور فوقه.

غطيها بالنصف الآخر من العجينة وأغلقي الأطراف جيداً.

ادهني الوجه بالبيض المخفوق.

الخبز:

سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

أدخلي الفطيرة في الفرن لمدة 25 – 30 دقيقة حتى تحمر وتنضج.

قدميها دافئة بجانب سلطة خضراء أو زبادي.