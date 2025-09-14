بتصويت الرهبان.. تعيين الأنبا "سميون" مطرانًا لدير سانت كاترين المطران الجديد أقدم رهبان الدير

أجرت إدارة دير سانت كاترين بجنوب سيناء، اليوم الأحد، انتخابات داخل الدير لتعيين رئيسًا جديدًا للدير، بحضور كافة الرهبان.

وأسفرت نتيجة التصويت عن تعيين الأنبا "سميون"، رئيس أساقفة سيناء وفيران ورايتو للروم الأرثوذوكس "مطران للدير"، خلفًا للأنبا ديمانوس وديمتري ، مطران الدير السابق. الذي قضى نحو 50 عاما مطران للدير

واقيمت إحتفالية صغيرة لتنصيب الأنبا سيمون الذي يعتبر أقدم الرهبان سنا فى دير سانت كاترين وكان بمثابة وكيل مطران الدير السابق.

وبارك الرهبان ومشايخ قبائل سانت كاترين للمطران الجديد الذي من المنتظر ان يلتقي مطران بطريركية القدس قريبا لمباركة تنصيبه

وكانت قد أعلنت إدارة الدير فتح أبوابه لاستقبال السائحين من مختلف جنسيات العالم بداية من الأسبوع الماضي، وذلك بعد توقف دام لمدة 16 يوم عن استقبال الزوار.

جدير بالذكر، أن دير سانت كاترين من أهم المزارات السياحية الدينية في مصر، ومن أقدم الأديرة على مستوى العالم، ويضم كنيسة التجلي التي تحتوي على 9 كنائس صغيرة، ومتحف يجمع أقدم المخطوطات، ومقتنيات القديسة كاترين ومجوهراتها، والشجرة العليقة التي لا تنمو إلا داخله، وبئر موسى، والمسجد الفاطمي، وأقدم معصرة للزيتون، وكنيسة الموتى. ومكتبة تُعد الثانية عالميًا بعد مكتبة الفاتيكان، كونها تحوي 6000 مخطوطة ووثائق نادرة باللغات والعربية والسريانية.

ويتميز الدير بموقعه الفريد بين ثلاثة جبال وهم "الصفصافة، موسى، كاترين"، وتبدأ جولة الزوار من الباب الرئيسي المخصص للزيارة، والذي يختلف عن باب دخول الرهبان.