محافظ المنوفية: لا تهاون في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

وجه اللواء إبراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية بإزالة كافة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة حفاظا على الرقعة الزراعية واسترداد حقوق الدولة وسيادة القانون وتنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

تابع سامي سرور رئيس مركز ومدينة بركة السبع حملات مكبرة لتنفيذ الإزلالات للحالات والمواقع التى تم رفضها من قبل لجان التصالح نظرا لعدم جديتهم فى استكمال الإجراءات اللازمة لإنهاء طلبات التصالح الخاصة بهم مما أدى إلى إدراج هذه المواقع في حملات الإزالة التى تتم حاليا بالمدينة وجميع قرى المركز بحضور نائب رئيس المركز ونائب شؤن القرى ورؤساء الوحدات واللجنة المشكلة من الزراعة والشرطة وتمت الإزالة دون وقوع أى خسائر في الأرواح .

من جانبه ناشد سامي سرور رئيس المركز جموع المواطنين بمركز بركة السبع الذين تقدموا بطلبات التصالح ولم يقوموا باستكمال الملفات الخاصة بهم بسرعة التوجه للمركز التكنولوجي بديوان عام مجلس مدينه بركة السبع لاستكمال الإجراءات القانونية وتقنين أوضاعهم قبل رفض الطلب وإدراجه في خطة تنفيذ الإزلالات مؤكدا على استمرار الحملات بمركز بركة السبع والوحدات المحلية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وفقا للقانون ومشددا علي المرور المستمر والتصدى لأى حالات مخالفة دون تهاون وذلك حفاظا على أملاك الدولة والرقعة الزراعية.