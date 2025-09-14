قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
متحدث فتح: مصر أمينة علينا وستحمينا.. وعلى حماس تسليم ملف التفاوض للقاهرة
400 جنيه زيادة| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية
ملحق الدفاع السابق بالنمسا لـ صدى البلد: موسكو تخوض حرب استنزاف طويلة
فلكياً.. موعد شهر رمضان2026 وأول أيامه
مفيدة شيحة تحذر من عمليات التجميل في الوجه والحقن بالفيلر
رئيس الوزراء: صناعة الدواء تحظى باهتمام كبير لتوفير احتياجات السوق المحلي وتصديرها
القاهرة الإخبارية: تأجيل الاجتماع التحضيري لقمة الدوحة للمرة الثانية ومؤشرات على استمرار الخلافات
القمة العربية بالدوحة تضع العرب في مفترق الطريق.. ماذا ستناقش؟
أستاذ بالأزهر: الصراعات البشرية جاءت من خارج تعاليم الإسلام الحنيف
من ميناء الإسكندرية.. مصر تدعو الشركات الأمريكية لشراكات كبرى في النقل البحري
اختيار جامعة القاهرة ضمن الأفضل عالميا في الاستدامة.. تفاصيل
أبرز تعديلات لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي قبل العرض على الجمعية العمومية
أخبار البلد

رئيس جامعة القاهرة: رعاية خاصة للطلاب المستجدين من ذوي الهمم وأسرهم

جانب من الفاعليات
حسام الفقي

وجه الدكتور محمد سامى عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، باستمرار متابعة إجراءات توقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد، وتوفير كافة سبل الرعاية لهم خلال توقيع الكشف الطبي عليهم، وشدد رئيس الجامعة على  تقديم رعاية خاصة لذوي الهمم واسرهم، وتقديم كافة التيسيرات لتحقيق راحتهم، مع زيادة وتعدد العيادات لهم، حتى لو اقتضى الأمر وقتا إضافيا، مؤكدا الالتزام بإجراءات السلامة والأمان لجميع الطلاب، وضمان أفضل رعاية طبية منذ اللحظة الأولى لالتحاقهم بالجامعة وحتى تخرجهم.

وقد أجرى  الدكتور أحمد رجب نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، جولة  تفقدية بمستشفى الطلبة بالجيزة لمتابعة سير إجراءات الكشف الطبي المخصص لطلاب الدمج الملتحقين بالجامعة للعام الجامعي الجديد 2025/2026، وذلك في إطار حرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية وصحية شاملة تُلبي احتياجات جميع أبنائها من الطلاب.

وخلال الجولة، تفقد الدكتور أحمد رجب، يرافقه د.شريف منسى رئيس الإدارة المركزية للشؤون الطبية بالجامعة ود.إيهاب حلمى مدير الأقسام الداخلية بالمستشفى، العيادات الطبية المُخصصة للكشف على الطلاب من ذوي الهمم، واطلع على التسهيلات والخدمات المقدمة لهم، كما استمع إلى عدد من طلاب الدمج للتعرف على مطالبهم للعمل علي سرعة تلبيتها، مؤكدًا أن جامعة القاهرة تولي اهتمامًا كبيرًا بطلابها، وتعمل على توفير كافة أشكال الدعم والرعاية لهم، سواء في الجانب الصحي أو الأكاديمي أو الاجتماعي.

وأضاف نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، أن الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة قد وجه بتوفير الرعاية الطبية المتكاملة لطلاب الجامعة وطلاب الدمج، والعمل على تلبية احتياجاتهم سواء خلال إجرائهم الكشف الطبي وخلال فترة دراستهم الجامعية، لافتًا إلى أن إدارة الجامعة حرصت على تجهيز عيادات مستشفى الطلبة بأحدث الأجهزة الطبية التي تراعي طبيعة احتياجات الطلاب من ذوي الهمم ونقل عيادة الكشف الطبي لهم في الطابق الأرضى تيسيرًا لهم، والإستعانه بأساتذة من قسم علم النفس بكلية الآداب لإجراء اختبارات الذكاء لهم، في إطار استراتيجية الجامعة الداعمة لدمجهم وتمكينهم، لكونهم جزءا أصيلا من أسرة جامعة القاهرة، ويجب أن يحظوا بنفس فرص الرعاية والدعم والتميز التي يحصل عليها جميع الطلاب.

ومن جانبه أكد د.شريف منسى التزام إدارة المستشفى وفرق الأطباء والتمريض،بتقديم أرقى سبل الرعاية لجميع الطلاب وفى مقدمتهم  ذوو الهمم، مؤكدا حرص إدارة الجامعة على رعاية أبنائها علميا وصحيا وفق أعلى المعايير العلمية والإنسانية.

وقد أعرب طلاب جامعة القاهرة من ذوي الهمم وأولياء أمورهم عن تقديرهم لما تقدمه الجامعة من دعم لابنائها الطلاب، والعمل على سرعة اجراءات الكشف الطبي، وتذليل كافة العقبات أمامهم.

رئيس جامعة القاهرة جامعة القاهرة توقيع الكشف الطبي

