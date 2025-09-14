قطاع المياه عن بلقاس ودكرنس .. اعرف المواعيد والأماكن

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي عن انقطاع المياه عن مركز ومدينة بلقاس في المواعيد التالية- غدا الاثنين من الساعة 8:00 صباحا حتى الساعة 4.00 مساءاوذلك لقيام الشركة بأعمال ربط التوسعات الجديدة على المحطة القديمة بمرفق بلقاس

وانقطاع المياه بعد غدا الثلاثاء من الساعة 9:00 صباحا حتى الساعة 5:00 مساءا عن المناطق التالي- مدينة دكرنس - الوحدات المحلية بأشمون الرمان، دموه، نجير، كفر ابو ناصر، ديمشلت.



وذلك لأعمال ربط خطوط مياه رئيسية قطر 400 مم على 600 مم بدكرنس

وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب.