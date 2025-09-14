قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفد الشركات الأمريكية يزور متحف ميناء الإسكندرية ضمن جولته الميدانية
وزير البترول: نجحنا في توفير احتياجات جميع القطاعات من الطاقة
تشكيل مودرن سبورت أمام طلائع الجيش بالدوري
حبس الشروف: آن الأوان لوجود موقف عربي موحد يوقف إطلاق النار ويجبر الاحتلال على الانسحاب
استعدادًا للعام الدراسي الجديد.. محافظ الدقهلية يتفقد توسعات مدرسة الزهراء ببلقاس
شيمي: تعظيم الاستفادة من الأصول وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص يدعم التنمية المستدامة
قطاع المياه عن بلقاس ودكرنس .. اعرف المواعيد والأماكن
تحويل الأموال بالخطأ عبر إنستاباي.. خطوات استرداد المبلغ والإجراءات القانونية
السيطرة على حريق فى مدرسة الشطبية الإعدادية بنجع حمادي
هدايا ومنح اجتماعية بالجملة.. موازنة المواطن الجديدة
تعيين أول وزيرة افتراضية بالذكاء الاصطناعي .. ما هى مهام عملها؟
وزير التعليم: إنتهاء أعمال الصيانة الشاملة والبسيطة بالمدارس نهاية الأسبوع الجاري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

قطاع المياه عن بلقاس ودكرنس .. اعرف المواعيد والأماكن

انقطاع مياه
انقطاع مياه
همت الحسينى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي عن انقطاع المياه عن مركز ومدينة بلقاس في المواعيد التالية- غدا الاثنين من الساعة 8:00 صباحا حتى الساعة 4.00 مساءاوذلك لقيام الشركة بأعمال ربط التوسعات الجديدة على المحطة القديمة بمرفق بلقاس

وانقطاع المياه بعد غدا الثلاثاء من الساعة 9:00 صباحا حتى الساعة 5:00 مساءا عن المناطق التالي- مدينة دكرنس - الوحدات المحلية بأشمون الرمان، دموه، نجير، كفر ابو ناصر، ديمشلت.
 

وذلك لأعمال ربط خطوط مياه رئيسية قطر 400 مم على 600 مم بدكرنس

وتناشد الشركة  المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب.

الدقهلبة محافظ مياه شركة

