مصر تحصد الصدارة في ختام بطولة الجوجيتسو بالعاصمة الإدارية

نجحت مصر في حصد المركز الأول بالبطولة الوطنية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو "AJP"، التي أسدل الستار على منافساتها بالصالة المغطاة بالمدينة الرياضية في العاصمة الإدارية الجديدة.

وقد أقيمت البطولة للمرة الثانية في مصر بتنظيم مشترك بين الاتحاد المصري للجوجيتسو ورابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، حيث انطلقت بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعبدالباسط المرزوقي سفير الإمارات بالقاهرة والعميد محمد الشعراوي رئيس الاتحاد المصري للجوجيتسو.

وشهدت البطولة مشاركة واسعة من مختلف الفئات العمرية "براعم - أشبال - هواة - محترفين" بمئات اللاعبين يمثلون 22 دولة، وسط حضور جماهيري كبير من أسر اللاعبين ومحبي اللعبة الذين حرصوا على دعم ومؤازرة الأبطال من مدرجات الصالة المغطاة.

وأسفرت النتائج النهائية عن تتويج مصر بالمركز الأول برصيد 174,100 نقطة، فيما جاءت فرنسا في المركز الثاني برصيد 173,000 نقطة، وحلت الجزائر ثالثة، تلتها روسيا في المركز الرابع.

وشهد انطلاق فعاليات البطولة، محمد سالم الظاهري نائب رئيس الاتحاد الإماراتي للجوجيتسو، والدكتور محمد فوزي نائب رئيس الاتحاد المصري للجوجيتسو ومؤسس اللعبة في مصر، إلى جانب مسئولي رابطة AJP، ومسئولي FAB مصر، والدكتور أحمد عبدالفتاح الرئيس التنفيذي لسلسلة أندية النادي، والدكتور وسام الغمري المدير التنفيذي لنادي النادي بالعاصمة الإدارية والعميد شريف صادق نائب المدير التنفيذي للمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية.

يذكر أن البطولة الوطنية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو تُقام في مصر للمرة الرابعة على التوالي، منها نسختان منذ تأسيس الاتحاد المصري للجوجيتسو، وذلك في إطار التعاون بين رابطة AJP والاتحاد المصري للجوجيتسو، وتحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.