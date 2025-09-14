بأسهل الخطوات.. تعرف على طريقة عمل نودلز بالدجاج

قدم الشيف عمر إسماعيل، مقدم برنامج نأنأة على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل نودلز بالدجاج، فهي من الأكلات الشهية التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها بالأخص الأطفال.

مقادير نودلز بالدجاج



● صدور دجاج مكعبات

● 4 فص ثوم مفروم

● 1 ملعقة صغيرة جنزبيل بودرة

● 2 بصل أخضر

● ½ ملعقة صغيرة شطة

● 3 ملعقة كبيرة عسل

● ¼ كوب صويا صوص فاتح

● 2 ملعقة كبيرة نشا

● 2 ملعقة كبيرة زيت

● فلفل ألوان جوليان

● بصل أحمر جوليان

● نودلز

● 2 ملعقة كبيرة سمسم

طريقة تحضير نودلز بالدجاج



في حلة على النار توضع ماء مغلى ثم تضاف النودلز.

في بولة توضع مكعبات الدجاج مع قليل من الملح و الفلفل وتتبل جيداً

ثم يضاف قليل من الزيت فى طاسة ثم توضع مكعبات الدجاج ثم تقلب

في بولة يوضع فلفل ألوان جوليان , بصل أحمر جوليان , ملح , فلفل , جنزبيل , شطة و تقلب المكونات جيداً.

ثم تضاف المكونات على طاسة الدجاج ثم يضاف ثوم مفروم ثم تقلب المكونات

ثم يضاف بصل أخضر مبشور , سمسم , صويا صوص و تقلب المكونات ثم يضاف عسل و تقلب المكونات

في بولة يوضع صويا صوص , نشا , ماء و تقلب المكونات ثم يضاف الخليط إلى طاسة الدجاج

تقلب المكونات

تضاف النودلز المسلوقة إلى طاسة الدجاج و تقلب المكونات جيداً.

توضع المكونات فى طبق التقديم

ويوضع على الوجه قليل من السمسم وبصل أخضر مبشور

ثم تقدم.