قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متحدث فتح: مصر أمينة علينا وستحمينا.. وعلى حماس تسليم ملف التفاوض للقاهرة
400 جنيه زيادة| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية
ملحق الدفاع السابق بالنمسا لـ صدى البلد: موسكو تخوض حرب استنزاف طويلة
فلكياً.. موعد شهر رمضان2026 وأول أيامه
مفيدة شيحة تحذر من عمليات التجميل في الوجه والحقن بالفيلر
رئيس الوزراء: صناعة الدواء تحظى باهتمام كبير لتوفير احتياجات السوق المحلي وتصديرها
القاهرة الإخبارية: تأجيل الاجتماع التحضيري لقمة الدوحة للمرة الثانية ومؤشرات على استمرار الخلافات
القمة العربية بالدوحة تضع العرب في مفترق الطريق.. ماذا ستناقش؟
أستاذ بالأزهر: الصراعات البشرية جاءت من خارج تعاليم الإسلام الحنيف
من ميناء الإسكندرية.. مصر تدعو الشركات الأمريكية لشراكات كبرى في النقل البحري
اختيار جامعة القاهرة ضمن الأفضل عالميا في الاستدامة.. تفاصيل
أبرز تعديلات لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي قبل العرض على الجمعية العمومية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أستاذ بالأزهر: الصراعات البشرية جاءت من خارج تعاليم الإسلام الحنيف

الدكتور محمود الصاوي
الدكتور محمود الصاوي
محمد شحتة

واصل الجامع الأزهر، عقد أمسياته الدينية، حيث أقام أمسية جديدة تحت عنوان: «النبي صلى الله عليه وسلم والتعامل مع الآخر» حاضر فيها الدكتور محمود الصاوي، وكيل كليتي الدعوة والإعلام الأسبق جامعة الأزهر، وشارك فيها القارئ الشيخ كريم مسعود، والمبتهل الشيخ سمير زيدان، وقدم الأمسية علي حامد، عضو المركز الإعلامي للأزهر.

وأكد الدكتور محمود الصاوي، أهمية تدارس السيرة النبوية المشرفة، والاقتداء بهديه ﷺ في كل شيء من شئون حياتنا، لأن السيرة مليئة بالعبر والدروس والتي لو اهتدينا بها لكان ذلك ضمانًا لسعادة والأخرة، كما أن السيرة النبوية تربط الأمة بجذورها من خلال قراءة الوقائع والمواقف التي مر بها النبي، مبينا أن من بين أهم المواقف التي نحتاج أن نستلهم هديها من السنة النبوية المشرفة هو موضوع التعامل مع الآخر، فقد وضع النبي دستورا عمليا في تعامله مع كل من حوله سواء خالفه أو وافقه، وعلينا اليوم في ظل هذه التحديات أن نتعلم من هدي النبي في تعاملنا مع من حولنا.

وأوضح الدكتور محمود الصاوي، أن محبة سيدنا رسول الله تستوجب تطبيق هديه في كل شيء، لأن حبي النبي لا يكون ادعاءات ولا شعارات، وإنما يجب أن يكون احتفالًا عمليا من خلال تطبيق هديه الشريف، لذلك قال: ﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾"، مضيفًا إلى أن التعامل مع من حولنا مبني على الأخلاق، لأن الأخلاق هي الترجمة العملية للإيمان، وهذه هي القضية الإسلامية الأولى وهي إحلال السلام في المجتمعات، لهذا بنى المجتمع المسلم على قيمة التعارف والتعاون

وبين الدكتور محمود الصاوي، إن الدين الإسلامي جاء رحمة للبشرية جمعاء قال تعالى: "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين"، بهدف التعارف الحضاري والتعاون والعمل على نهضة ورقي المجتمعات قال تعالى:"﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾، هذا المعنى الراقي الذي يضمن سعادة البشرية، وأن تتحد فيها قيم العيش والعمل والتعايش، رغم أن لكل منهم دينه ولونه وعرقه، لهذا كان الدين الإسلامي رحمة للعالمين رغم كل الاختلافات.

وأشار إلى الصراعات التي تشهدها البشرية، جاءت من خارج تعاليم الإسلام، وما ألصق منه بالإسلام فهو من باب الظلم والافتراء على المسلمين، وهذه الصراعات تقف خلفها قوى غربية، كما أن كلمة الآخر كان الغرض منها تصدير الخلاف، أما الدين الإسلامي فلا يعرف إلا قيم التعارف والتعايش ولم يعرف التفرق والتميز.

من جانبه قال علي حامد عضو المركز الإعلامي للأزهر، إن ميلاد النبي هو بداية حضارة إنسانية عظمية، صحح الله بها مسار التاريخ، لأنها قامت على أسس العدل والرحمة والإخاء، والناظر في السيرة النبوية الشريفة، يدرك عظمة شخصية النبي التي لم تحيط بها الكلمات ولا تكفي المجلدات لرصدها، لأنها جمع كل شمائل العظماء.

وأشار إلى أن الاحتفال بميلاد النبي هو تجديد للعهد مع النبي وإقرار بالسير على هدية الشريف الذي يضمن لنا السعادة في الدنيا والأخرة، حيث كان خلقه القرآن الكريم، فحين سألت السيدة عائشة رضي الله عن النبي قال: "كان خلقه القرآن"، لذلك كان خلقه العدل مع من خالفه، والرحمة مع من آذاه، وعندما أسس المجتمع الإسلامي أرسى قواعد على قيم المواطنة التي لا تعرف التفريق ولا التميز بين الأشخاص وتعامل الجميع على السواء أمام الوطن.

الجامع الأزهر الأزهر الشريف المولد النبوي الصراعات أخلاق النبي تعاليم الإسلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026 .. قرار عاجل من التعليم الآن

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

بكام النهاردة؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025

بكام النهاردة؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025

شبكات الكهرباء

فصل الكهرباء اليوم عن هذه المناطق في كفر الشيخ .. تعرّف عليها

عبده شارون

قرار عاجل ضد عبده شارون امبراطور المواد المخدرة في حدائق القبة

كم مرة يجوز للزوجة زيارة أهلها؟

كم مرة يجوز للزوجة زيارة أهلها؟.. لجنة الفتوى توضح

ترشيحاتنا

زينات خليل

موعد ومكان عزاء أرملة سيد مكاوي

نهال عنبر وابنها

شكرا على الوقت الجميل ده.. نهال عنبر تشارك صورة جديدة مع ابنها

محمد نور وزوجته

أحلي 13 سنة في حياتي.. محمد نور يحتفل بعيد زواجه

بالصور

طبيبة تفجر مفاجأة عن فيلر الأنف بعد أزمة كنزي مدبولي

كنزي مدبولي
كنزي مدبولي
كنزي مدبولي

نظام فندقي وإنترنت عالي السرعة.. خطة شاملة لتجديد المدن الجامعية بالزقازيق

نائب رئيس جامعة الزقازيق
نائب رئيس جامعة الزقازيق
نائب رئيس جامعة الزقازيق

اجتماع طارئ لمجلس وكلاء كليات جامعة الزقازيق استعدادا للعام الدراسي الجديد

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

انطلاق مبادرة "يوم الخير" لتوزيع الملابس والشنط المدرسية علي المستحقين بالشرقية

توزيع ملاس
توزيع ملاس
توزيع ملاس

فيديو

المتهمين

الداخلية تضبط 3 متهمين بإشهار أسلحة والتلويح بها بالإسماعيلية| فيديو

المتهم

ضبط المتهم بسرقة هاتف من داخل مسجد بالإسكندرية| فيديو

إيران تُغري قطر بدرعٍ صاروخي

إيران تُغري قطر بدرعٍ صاروخي مقابل طرد الجيش الأميركي من أراضيها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد