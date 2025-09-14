"الشباب والرياضة" تُكرم طلاب الاقتصاد بالجامعة الصينية لاجتيازهم البرنامج التدريبي الصيفي

كرم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي مجموعة من طلاب قسم الاقتصاد الدولي بالجامعة الصينية، وذلك عقب اجتيازهم بنجاح البرنامج التدريبي الصيفي الذي استضافته الوحدة الاقتصادية بالوزارة.

وأكد وزير الشباب والرياضة، في بيان للوزارة، اليوم الأحد، أن هذا التكريم يأتي في إطار حرص الوزارة على دعم الطلاب المتميزين وإتاحة الفرصة أمامهم لاكتساب الخبرات العملية بجانب دراستهم الأكاديمية، مشيراً إلى أن مثل هذه البرامج التدريبية تمثل ركيزة مهمة لإعداد كوادر شابة قادرة على الإبداع والمنافسة في سوق العمل.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على فتح آفاق جديدة للشباب في مختلف المجالات، خاصة ما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والتنموية من خلال برامج تدريبية عملية تصقل مهاراتهم وتؤهلهم لسوق العمل.

وقال صبحي "إن تكريم طلاب الجامعة الصينية اليوم يأتي تقديراً لالتزامهم وجديتهم خلال فترة التدريب، وحرصهم على الاستفادة القصوى من البرنامج، وهو ما يعكس صورة مشرفة لشباب مصر الواعد"، منوها بأن الوزارة تسعى دائماً لتعزيز التعاون مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية، بهدف توفير فرص حقيقية للتعلم والتدريب، وتوظيف طاقات الشباب فيما يخدم أهداف الدولة ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

من جهتهم، أعرب الطلاب عن سعادتهم البالغة بهذا التكريم، مشيدين بالدور الذي تلعبه وزارة الشباب والرياضة في توفير فرص تدريبية حقيقية تعزز من قدراتهم وتفتح أمامهم آفاقاً جديدة للمستقبل.