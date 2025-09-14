شاهد..بعثة منتخب مصر المشاركة في كأس العالم تحت 20 سنة

يواصل منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة لكرة القدم، المتواجد في تشيلى لخوض معسكر ختامى فى إحدى ضواحى سانتياجو بالقرب من مكان مبارياتهم المرتقبة فى كأس العالم، الاستعداد القوى للبطولة التى تنطلق خلال الفترة من 27 سبتمبر الجارى إلى 19 أكتوبر المقبل، ويلعب فيها الفراعنة ضمن مجموعة تضم: تشيلى واليابان ونيوزيلندا.

وشارك الإعلامي خالد الغندور صورة لبعثة منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة لكرة القدم، المتواجد في تشيلى عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .



شاركت الصفحة الرسمية للكرة المصرية لقطات من وداع بعثة المنتخب الوطني تحت ٢٠ سنة المتوجهة إلى تشيلي للمشاركة في نهائي كأس العالم بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وحرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على وداع بعثة المنتخب الوطني تحت ٢٠ سنة المتوجهة إلى تشيلي للمشاركة في نهائيات كأس العالم وتمنى لهم التوفيق في مهمتهم الوطنية..