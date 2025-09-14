إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتي ملاكي على صحراوي البحيرة

أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة بأنحاء الجسد، قبل قليل، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتي ملاكي على الطريق الصحراوي القاهرة ـ الإسكندرية، عند الكيلو 100 باتجاه القاهرة، بنطاق مركز شرطة وادي النطرون بالبحيرة.

تصادم سيارتي ملاكي بالطريق الصحراوي بالبحيرة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم، وبالانتقال والفحص تبين حدوث تصادم بين سيارتي ملاكي بالطريق الصحراوي.

وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص وهم اسلام عبد الحليم علي، 33 عاما، محمد محمود عبد البديع، 30 عاما، كريم العربي عبد الستار، 39 عاما، أحمد رمضان عبد الرحمن، 43 عاما، أحمد ممدوح السماحي محمود، 27 عاما، وجميعهم مصابين بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، ومقيمين إمبابة، وتم نقلهم لمستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.