بالقوة الضاربة.. تشكيل الأهلي أمام إنبي بالدوري

أعلن عماد النحاس، القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الأهلي أمام إنبي في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وأحمد رمضان بيكهام ومصطفى العش وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية ومحمد علي بن رمضان وأحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير وياسين مرعي وأحمد رضا ونيتس جراديشار وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر.