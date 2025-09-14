المهندس محسن صلاح يشيد بأداء فريق كرة اليد بنادي المقاولون العرب

في إطار دعم نادي المقاولون العرب لفريق كرة اليد، والنشاط الرياضي ،حرص المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة النادي، على حضور مباراة فريقي الدرجة الأولى والمرتبطة أمام نظيره فريق سكر الحوامدية ،التي أقيمت على ملعب المقاولون، حيث قدم الفريق أداءً رائعًا أسفر عن فوز كبير على الفريق المنافس.

وقد أعرب المهندس محسن صلاح عن سعادته بالنتيجة، مشيدًا بالجهود التي بذلها اللاعبون داخل الملعب. وصرح قائلاً: "اللاعبون أظهروا روحًا قتالية ومهنية عالية، وهذا ما نحتاجه في المرحلة الحالية لتحقيق طموحاتنا". كما حثهم على الاستمرار في العمل الجاد والتفاني، قائلًا إن الهدف الأسمى هو الوصول إلى دوري المحترفين.

كما حضر المباراة المهندس كريم رافت، عضو مجلس الإدارة، والكابتن علي العسال، مدير النشاط الرياضي، والكابتن إيهاب زكريا، نائب مدير النشاط الرياضي.والدكتور تامر عادل، رئيس الجهاز الفني .

وقد عبر الجميع عن دعمهم لفريق كرة اليد، مؤكدين على أهمية هذه الانتصارات في تعزيز الروح المعنوية للفريق.

هذا الفوز يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق المزيد من الإنجازات، ويعكس الجهود المستمرة التي يبذلها النادي لتطوير اللعبة ودعم اللاعبين في مسيرتهم الرياضية.