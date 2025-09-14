سيفتتحه الرئيس الإيطالي.. زاهي حواس يكشف تفاصيل هامة عن معرض آثار عن الفراعنة بروما

أكد الدكتور زاهي حواس عالم الأثار الكبير، أن الحضارة المصرية من أعظم الحضارات في العالم والحضارة المصرية بها سحر والجميع في العالم يرى تلك الحضارة بشكل غير طبيعي.

وقال زاهي حواس، خلال لقاء له لبرنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، أنه لأول مرة في روما سيكون هناك معرض أثار عن الفراعنة وسيعرض كنوز عن الفراعنة، مؤكدا أن رئيس جمهورية ايطاليا سيفتتح المعرض وسيكون على أعلى مستوى

وتابع عالم الأثار الكبير، أن لمعرض سيكون به مقابر لعمال بناة الأهرام، وسيكون به لأول مرة أثار المدينة الذهبية، وبسبب هذا المعرض ستقوى العلاقات المصرية الأيطالية.