آمال ماهر: أداء حسن شاكوش لأغنيتي "في إيه بينك وبينها" ضحكني وعمل ليّ حالة حلوة

علقت المطربة آمال ماهر، على أداء المطرب حسن شاكوش لأغنيتها الشهيرة "في إيه بينك وبينها"، والذي أثار تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت آمال ماهر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل" على قناة "صدى البلد 2": "غناء حسن شاكوش لأغنيتي ضحكني وعملي حالة حلوة زي ما حصل مع الجمهور".

وأكدت آمال ماهر، أنها لا تنزعج من إعادة تقديم أغانيها بصوت مطربين آخرين، مشيرة إلى أن تفاعل الجمهور هو الأهم، خاصة أن إعادة غناء أعمالها دليل على نجاحها واستمرار تأثيرها الفني.

خطواتي المقبلة أكثر نضجًا وتحمل مفاجأت للجمهور

حرصت النجمة آمال ماهر، على توجيه رسالة للنجمة أنغام عقب أزمتها الصحية الأخيرة.

وقالت آمال ماهر: "الحمد لله على سلامتي بعد أزمتي الصحية الأخيرة، وخطواتي اللي جاية فيها تأني ونضج، وفيها مفاجآت للجمهور".

وأكدت آمال ماهر أن دعم جمهورها ومحبتهم يمثلان لها دافعًا قويًا للاستمرار وتقديم أعمال جديدة تليق بثقتهم وانتظارهم، مشيرة إلى أنها تجهز لمشاريع غنائية مختلفة ستكشف عنها قريبًا.