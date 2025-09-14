قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السيطرة على حريق محدود بمستشفى أسوان الجامعي بأحد المكاتب الإدارية بالبدورم
يمكن أن يسبب الوفاة.. متحدث الصحة يكشف عن الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية
السفير محمد العرابي: قمة الدوحة أمام اختبار حقيقي .. ووجود روبيو في إسرائيل استفزازي
متحدث الصحة يكشف تطورا عاجلا في التحقيق بواقعة إصابات بالعمى بمستشفى حكومي
ارتفاع جديد.. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الأحد 14 سبتمبر 2025
طبيب الأهلي يكشف سبب تبديل زيزو أمام إنبي
التضامن: فريق التدخل السريع توجه لفحص ما أطلق عليها "فتيات كهف حلوان"
أبو العينين يقود إدانة أورومتوسطية للعدوان على غزة.. وموسى: لا استقرار دون دولة فلسطينية
ساويرس يكشف مفاجأة عن ترشحه لرئاسة النادي الأهلي
ركلة جزاء.. أحمد العجوز يسجل هدف التعادل لإنبي في مرمى الأهلي بالدوري
القمة العربية تسبب ضجة ومخاوف في الداخل الإسرائيلي .. تفاصيل
اكتشفها بدون فحص.. أعراض مرض السكر في بدايته
آمال ماهر: أداء حسن شاكوش لأغنيتي "في إيه بينك وبينها" ضحكني وعمل ليّ حالة حلوة

علقت المطربة آمال ماهر، على أداء المطرب حسن شاكوش لأغنيتها الشهيرة "في إيه بينك وبينها"، والذي أثار تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت آمال ماهر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل" على قناة "صدى البلد 2": "غناء حسن شاكوش لأغنيتي ضحكني وعملي حالة حلوة زي ما حصل مع الجمهور".

وأكدت آمال ماهر، أنها لا تنزعج من إعادة تقديم أغانيها بصوت مطربين آخرين، مشيرة إلى أن تفاعل الجمهور هو الأهم، خاصة أن إعادة غناء أعمالها دليل على نجاحها واستمرار تأثيرها الفني.

خطواتي المقبلة أكثر نضجًا وتحمل مفاجأت للجمهور

حرصت النجمة آمال ماهر، على توجيه رسالة للنجمة أنغام عقب أزمتها الصحية الأخيرة.

وقالت آمال ماهر: "الحمد لله على سلامتي بعد أزمتي الصحية الأخيرة، وخطواتي اللي جاية فيها تأني ونضج، وفيها مفاجآت للجمهور".

وأكدت آمال ماهر أن دعم جمهورها ومحبتهم يمثلان لها دافعًا قويًا للاستمرار وتقديم أعمال جديدة تليق بثقتهم وانتظارهم، مشيرة إلى أنها تجهز لمشاريع غنائية مختلفة ستكشف عنها قريبًا.

