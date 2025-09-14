آمال ماهر عن ظهورها بفستان زفاف: أعيش حالة حب مع الجمهور

كشفت المطربة آمال ماهر عن سر ظهورها مؤخرًا بفستان زفاف في جلسة تصوير أثارت تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن هذا الظهور كان جزءًا من الدعاية الخاصة بألبومها الجديد.

حالة الحب والتواصل مع الجمهور صدر للسعادة والإلهام

وقالت آمال ماهر، في مداخلة هاتفية ببرنامج "تفاصيل" مع الإعلامية نهال طايل على قناة "صدى البلد 2": "بعيش حالة حب حاليًا مع الجمهور، والحالة دي مكفّياني أوي ومخلياني طايرة".

وأكدت آمال ماهر أن علاقتها بجمهورها هي الدافع الأساسي لاستمرارها في تقديم أعمال جديدة، مشيرة إلى أن حالة الحب والتواصل التي تعيشها معهم تمثل لها أكبر مصدر للسعادة والإلهام.