عمرى ما شفت نفسي ممثلة.. آمال ماهر تكشف علاقتها بالتمثيل ومهرجان الموسيقى العربية

تصدّرت الفنانة آمال ماهر تريند جوجل بعد ظهورها اللافت عبر منصة تيك توك تحدثت من خلالها لجمهورها العاشق لصوتها وأغانيها، وكشفت عن مشاركتها لأول مرة في احتفالية موسيقية عبر منصة تيك توك، من خلال بث مباشر.

وأكدت آمال ماهر: "عمري ما شفت نفسي ممثلة، والموضوع بالنسبة لي صعب، لكن لو اتعرض عليّ بشكل جاد هكون محتاجة أجهز نفسي كويس، لأن أصعب ما في الأمر هو التحضير له".

وعن نشاطها الفني، كشفت آمال ماهر عن أنها ستلتقي جمهورها قريبًا من خلال مشاركتها في افتتاح مهرجان الموسيقى العربية، مؤكدة أنها لن تغيب عن جمهورها مرة أخرى، وأنها ستواصل الإعلان عن مواعيد حفلاتها خلال الفترة المقبلة.

ألبوم آمال ماهر

من ناحية أخرى تصدر ألبوم آمال ماهر الجديد الذى يحمل اسم "حاجة غير" قائمة التريند على منصة "تيك توك"، وذلك بجميع أغانيه، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ المنصة.

وحقق الألبوم تفاعلاً واسعاً بين المستخدمين، حيث استخدمت مقاطع الأغاني في آلاف الفيديوهات، مما يعكس جماهيرية آمال ماهر الكبيرة ونجاحها في العودة القوية إلى الساحة الفنية.

ويضم الألبوم مجموعة متنوعة من الأغاني التي تمزج بين الطرب الأصيل والأسلوب العصري، ما ساهم في انتشاره السريع وتصدره التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بين فئة الشباب.

واستطاعت آمال ماهر أن تثبت أن الرهان على الفن الحقيقي الذي يحترم ذوق المستمع ما زال قادرا أن ينافس بقوة، بل ويفرض نفسه ويظل حاضرا في ظل هذا الزخم الموسيقى.

واعتمدت آمال ماهر في هذا الألبوم على التعاون مع نخبة من الشعراء والملحنين، ما أضفى تنوعاً وغنى في الأسلوب والمحتوى.

ويحتوي ألبوم "حاجة غير" للفنانة آمال ماهر، على 10 أغنيات، كتب منها الشاعر نادر عبد الله 6 أغانى مستحوذا على النصيب الأكبر في الألبوم، ومن ضمن أغانى الألبوم: أغنية "حاجة غير" كلمات الشاعر نادر عبد الله، وألحان أحمد إبراهيم، وتوزيع شريف مكاوي، و"ليه سكتوا؟" من كلمات نادر عبد الله، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع عمرو عبد الفتاح.

وأيضًا أغنية "اتراضيت" من كلمات الشاعر أحمد المالكي، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخولي، وميكس وماستر عمرو الخضري، وأغنية "نسيت اسمي" من كلمات نادر عبد الله وألحان مدين وتوزيع أحمد إبراهيم، وأغنية "لو لينا عمر" من كلمات نادر عبد الله وألحان محمدي وتوزيع مادي.

وأغنية "عقدة حياته" من كلمات الشاعر نادر عبد الله وألحان نور عز العرب وتوزيع علي شاكر، وأغنية "خبر عاجل" من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان مدين وتوزيع توما.

وأغنية "رقم واحد"، من كلمات نادر عبد الله وألحان أحمد زعيم وتوزيع أحمد أمين، وأغنية "مضمونة" من كلمات أحمد المالكي وألحان مدين وتوزيع يحيى يوسف وماستر أمير محروس، وأخيرًا أغنية "يا جبروتك" من كلمات الشاعر عليم، ألحان إسلام رفعت، وتوزيع وميكس وماستر إلهامي دهيمة وأحمد حسام.