أحمد حسن: علي ماهر يوافق على تدريب الأهلي.. والإعلان عن إقالة ريبيرو خلال ساعات
بنك مصر يخفض أسعار العائد على الأوعية الادخارية بالجنيه والدولار
وصف دقيق لملامح وجه رسول الله.. ستشعر وكأنك تراه أمامك
السكة الحديد تكشف تفاصيل عودة حركة القطارات على خط مطروح |صور
30 شهيدا بنيران الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم بينهم 16 من منتظري المساعدات
التعليم العالي: مد قبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة حتى 8 سبتمبر
ألماس وهاتف محمول.. ضبط خادمة الفنان حمادة هلال لتورطها في سرقته
إعلامي: حسام البدري اسم مستبعد تمامًا من اختيارات مجلس الأهلي
بوابات تفتيش متطورة.. خطة تأمين مباراة الزمالك ووادي دجلة الليلة على استاد السلام
القبول المبدئي وموعد امتحانات مسابقة شغل 36 وظيفة بمياه الشرب والصرف الصحي.. رابط مباشر
بـ300 جنيه للمادة| بدء تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة عبر هذا الرابط
وسط المطالبات برحيل ريبيرو.. ظهور مفاجئ لـ علي ماهر في مقر الأهلي
عمرى ما شفت نفسي ممثلة.. آمال ماهر تكشف علاقتها بالتمثيل ومهرجان الموسيقى العربية

آمال ماهر
آمال ماهر
أحمد إبراهيم

تصدّرت الفنانة آمال ماهر تريند جوجل بعد ظهورها اللافت عبر منصة تيك توك تحدثت من خلالها لجمهورها العاشق لصوتها وأغانيها، وكشفت عن مشاركتها لأول مرة في احتفالية موسيقية عبر منصة تيك توك، من خلال بث مباشر. 

وأكدت آمال ماهر: "عمري ما شفت نفسي ممثلة، والموضوع بالنسبة لي صعب، لكن لو اتعرض عليّ بشكل جاد هكون محتاجة أجهز نفسي كويس، لأن أصعب ما في الأمر هو التحضير له".

وعن نشاطها الفني، كشفت آمال ماهر عن أنها ستلتقي جمهورها قريبًا من خلال مشاركتها في افتتاح مهرجان الموسيقى العربية، مؤكدة أنها لن تغيب عن جمهورها مرة أخرى، وأنها ستواصل الإعلان عن مواعيد حفلاتها خلال الفترة المقبلة. 

ألبوم آمال ماهر 

من ناحية أخرى تصدر ألبوم آمال ماهر الجديد الذى يحمل اسم "حاجة غير" قائمة التريند على منصة "تيك توك"، وذلك بجميع أغانيه، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ المنصة.

وحقق الألبوم تفاعلاً واسعاً بين المستخدمين، حيث استخدمت مقاطع الأغاني في آلاف الفيديوهات، مما يعكس جماهيرية آمال ماهر الكبيرة ونجاحها في العودة القوية إلى الساحة الفنية.

ويضم الألبوم مجموعة متنوعة من الأغاني التي تمزج بين الطرب الأصيل والأسلوب العصري، ما ساهم في انتشاره السريع وتصدره التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بين فئة الشباب.

واستطاعت آمال ماهر أن تثبت أن الرهان على الفن الحقيقي الذي يحترم ذوق المستمع ما زال قادرا أن ينافس بقوة، بل ويفرض نفسه ويظل حاضرا في ظل هذا الزخم الموسيقى.

واعتمدت آمال ماهر في هذا الألبوم على التعاون مع نخبة من الشعراء والملحنين، ما أضفى تنوعاً وغنى في الأسلوب والمحتوى.

ويحتوي ألبوم "حاجة غير" للفنانة آمال ماهر، على 10 أغنيات، كتب منها الشاعر نادر عبد الله 6 أغانى مستحوذا على النصيب الأكبر في الألبوم، ومن ضمن أغانى الألبوم: أغنية "حاجة غير" كلمات الشاعر نادر عبد الله، وألحان أحمد إبراهيم، وتوزيع شريف مكاوي، و"ليه سكتوا؟" من كلمات نادر عبد الله، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع عمرو عبد الفتاح.

وأيضًا أغنية "اتراضيت" من كلمات الشاعر أحمد المالكي، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخولي، وميكس وماستر عمرو الخضري، وأغنية "نسيت اسمي" من كلمات نادر عبد الله وألحان مدين وتوزيع أحمد إبراهيم، وأغنية "لو لينا عمر" من كلمات نادر عبد الله وألحان محمدي وتوزيع مادي.

وأغنية "عقدة حياته" من كلمات الشاعر نادر عبد الله وألحان نور عز العرب وتوزيع علي شاكر، وأغنية "خبر عاجل" من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان مدين وتوزيع توما.

وأغنية "رقم واحد"، من كلمات نادر عبد الله وألحان أحمد زعيم وتوزيع أحمد أمين، وأغنية "مضمونة" من كلمات أحمد المالكي وألحان مدين وتوزيع يحيى يوسف وماستر أمير محروس، وأخيرًا أغنية "يا جبروتك" من كلمات الشاعر عليم، ألحان إسلام رفعت، وتوزيع وميكس وماستر إلهامي دهيمة وأحمد حسام.

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رفع الحواجز أمام مقر السفارة البريطانية

المُعاملة بالمثل.. إزالة الحواجز من أمام مقر السفارة البريطانية بجاردن سيتي

سعر الذهب

سعر أعلي عيار ذهب اليوم 31-8-2025

خفض سعر الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

بعد قرار المركزي.. تخفيض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر

المعاهد الصحية الشرطية

للحاصلين على الشهادة الثانوية .. طريقة ومواعيد التقديم في المعاهد الصحية الشرطية

الأهلي

بعد أنباء رحيل ريبيرو .. «الدردير» يكشف عن أكبر صفقة خسرها الأهلي

أسعار الدواجن

انخفاض جديد .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأحد

علا غانم وطليقها قبل انفصالهما

عيد ميلاد ودي جي .. كواليس إلقاء القبض على طليق الفنانة عُلا غانم

الدكتور سامي فوزي

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يشارك في المهرجان الكرازي للخدمة السودانية | صور

الأنبا باسيليوس

الأنبا باسيليوس يترأس قداس المناولة الاحتفالية بكنيسة أم المخلص ببردنوها

مجلس إدارة هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية

اللقاء الافتتاحي للدورة الثانية لمجلس إدارة هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية بمصر

حكاية «منصورة» فتاة مصر القديمة.. طليقة عريسها شوهت وجهها والسبب «الغيرة»

فستان العروسة يخطف الأنظار.. شاهد كتب كتاب نجل الفنان بيومي فؤاد

محمد حماقي ونانسي عجرم يشعلان حفل مهرجان مراسي | صور جديدة

سعر صادم .. بوسي تثير الجدل بحقيبة Hermes تتخطى 3 ملايين جنيه

سيف نبيل و سيرين عبدالنور

بعد رقصهما معا.. سيف نبيل يخرج عن صمته ويعلق على الفيديو المثير للجدل مع سيرين عبد النور

شاكر محظور

آيفون ذهب ومرسيدس وألماظ.. كنز في منزل التيك توكر شاكر محظور

طبيب يرقص مع مولود

كنت بخفف عن المريضة.. أول تعليق من الطبيب صاحب واقعة الرقص مع مولود داخل غرفة العمليات|فيديوجراف

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ومستقبل الوجود الإنساني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون روان

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

