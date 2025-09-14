آمال ماهر: أغنية «حاجة غير» شبهي.. وحب الجمهور غذاني

كشفت المطربة آمال ماهر، عن تفاصيل جديدة حول مشوارها الفني في السنوات الأخيرة، مؤكدة أنها لم تطرح ألبومات كاملة منذ 4 سنوات.

وأشارت آمال ماهر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل" مع الإعلامية نهال طايل، المذاع على قناة "صدى البلد 2"، إلى أن حب الجمهور ودعمهم كان الدافع الأساسي وراء قرارها العودة لتقديم أعمال جديدة.

حب الجمهور غذاني

وقالت المطربة آمال ماهر: "حب الجمهور غذاني إني أعملهم حاجة حلوة أوي وخاصة أوي وشبههم".

وأضافت آمال ماهر أن أقرب أغنية لقلبها من حيث الكلمات واللحن هي "حاجة غير"، معتبرة إياها الأكثر تعبيرًا عنها وعن شخصيتها الفنية.