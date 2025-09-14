آمال ماهر: الغناء باسم مصر أكبر من أي لقب

علقت الفنانة آمال ماهر على الجدل المثار حول منح لقب "صوت مصر" لفنان بعينه، مؤكدة أنها لا ترى في الأمر منافسة بين النجوم، بل شرف ومسؤولية يشارك فيها كل فنان مصري.

الفخر بتمثيل الدور المصري

وقالت آمال ماهر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل" على قناة "صدى البلد 2": "محدش بينافس حد، كلنا وزمايلي بنمثل هذا البلد العظيم مصر، وإحنا نفخر إننا نمثلها وده شرف لينا كلنا".

الغناء باسم مصر

وأوضحت آمال ماهر أن الغناء باسم مصر أكبر من أي لقب، معتبرة أن كل فنان يسهم بفنه في رفع اسم بلده ويمثل رسالة فنية تعبر عن هوية الوطن.