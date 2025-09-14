قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يمكن أن يسبب الوفاة.. متحدث الصحة يكشف عن الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية
السفير محمد العرابي: قمة الدوحة أمام اختبار حقيقي .. ووجود روبيو في إسرائيل استفزازي
متحدث الصحة يكشف تطورا عاجلا في التحقيق بواقعة إصابات بالعمى بمستشفى حكومي
ارتفاع جديد.. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الأحد 14 سبتمبر 2025
طبيب الأهلي يكشف سبب تبديل زيزو أمام إنبي
التضامن: فريق التدخل السريع توجه لفحص ما أطلق عليها "فتيات كهف حلوان"
أبو العينين يقود إدانة أورومتوسطية للعدوان على غزة.. وموسى: لا استقرار دون دولة فلسطينية
ساويرس يكشف مفاجأة عن ترشحه لرئاسة النادي الأهلي
ركلة جزاء.. أحمد العجوز يسجل هدف التعادل لإنبي في مرمى الأهلي بالدوري
القمة العربية تسبب ضجة ومخاوف في الداخل الإسرائيلي .. تفاصيل
اكتشفها بدون فحص.. أعراض مرض السكر في بدايته
قمة الدوحة تستقطب أنظار العالم .. ومصر تتصدر المشهد برؤية داعمة لفلسطين
آمال ماهر: الغناء باسم مصر أكبر من أي لقب

محمد البدوي

علقت الفنانة آمال ماهر على الجدل المثار حول منح لقب "صوت مصر" لفنان بعينه، مؤكدة أنها لا ترى في الأمر منافسة بين النجوم، بل شرف ومسؤولية يشارك فيها كل فنان مصري.

الفخر بتمثيل الدور المصري

وقالت آمال ماهر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل" على قناة "صدى البلد 2": "محدش بينافس حد، كلنا وزمايلي بنمثل هذا البلد العظيم مصر، وإحنا نفخر إننا نمثلها وده شرف لينا كلنا".

 الغناء باسم مصر

وأوضحت آمال ماهر أن الغناء باسم مصر أكبر من أي لقب، معتبرة أن كل فنان يسهم بفنه في رفع اسم بلده ويمثل رسالة فنية تعبر عن هوية الوطن.

400 جنيه| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية

400 جنيه زيادة| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية

بكام النهاردة؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025

بكام النهاردة؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025

رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

قرار عاجل ضد عبده شارون امبراطور المواد المخدرة في حدائق القبة

ما هي الفئات المعفاة من مصاريف المدارس 2026 ؟| التعليم تحسم الجدل

انفراجة في ترشح الخطيب.. بيبو يطلب مهلة ولجنة الحكماء يضغطون علي رئيس الأهلي

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر؟.. 4 حالات حددها القانون

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر الأصلي؟.. 4 حالات حددها القانون

2333 قطعةفي 18 مدينة جديدة .. بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط والمميز

