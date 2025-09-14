توزيع 300 شنطة وزي وأدوات مدرسية بقرى دمياط

شهد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، فاعليات توزيع 300 شنطة مدرسية و 300 شنطة تتضمن أدوات مدرسية ، والزى المدرسى على الطلاب بمدرسة السيد عمر الثانوية بقرية كفر سليمان بمركز كفر سعد ، وذلك من خلال المبادرة المجتمعية التى أطلقتها جمعية البر والتقوى ، برئاسة عماد عوض لدعم الأسر الأولى بالرعاية، مع قرب بداية العام الدراسي الجديد، والتى تشمل توزيع مستلزمات المدارس على عدد 10 آلاف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية تحت رعاية الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي.

جاء ذلك خلال احتفالية الخير التى اقامتها الجمعية بحضور الأستاذ ياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم و الأستاذ محمد عز الدين مدير مديرية التضامن الاجتماعي و العميد هاني عبد القوى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد

هذا وقد أشاد " المحافظ " بهذه المبادرة التى أطلقتها جمعية البر والتقوى تزامنًا مع الاستعدادات للعام الدراسى الجديد، والذى يعكس حرص الجهات والمؤسسات على التكاتف لدعم الأسر الأولى بالرعاية، و التخفيف عن كاهلهم ، مؤكدًا دعم المحافظة الكامل لتلك الجهود لرعاية ودعم أبناء المحافظة، متوجهاً بالشكر الى جمعية البر والتقوى على مبادراتها الداعمة والمخلصة لخدمة الفئات الأكثر احتياجًا.