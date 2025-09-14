قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

الجبهة الوطنية يفتتح معرض عودة المدارس بمدينة 6 أكتوبر بخصومات تصل إلى 40%

الجبهة الوطنية
الجبهة الوطنية
عبد الرحمن سرحان

افتتح اللواء كمال الدالي، أمين عام حزب الجبهة الوطنية بمحافظة الجيزة، معرض “عودة المدارس” بمدينة 6 أكتوبر، والذي تنظمه أمانة الحزب بـ6 أكتوبر أول، لتوفير كافة المستلزمات الدراسية بخصومات تصل إلى 40%، دعماً للأسر المصرية مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

وشهد الافتتاح حضور الأستاذ وحيد القماح، الأمين المساعد للحزب بالجيزة، وقيادات محافظة الجيزة وأمانة 6 أكتوبر أول، وفي مقدمتهم الأستاذ محمد رأفت أبو المعاطي، أمين أمانة 6 أكتوبر أول، والمهندس عماد حسن، الأمين المساعد للأمانة، والأستاذ محمد مشالي، الأمين المساعد، والدكتور شريف أبو النصر، أمين التنظيم.

كما شارك في الفعالية من قيادات الأمانة كل من: جون كامل، د. رحاب عبد المنعم، حاتم عبد الرحمن، د. رشا رجب، م. محمد جمال، خالد السهري، رمضان جلال، منى سلامة، م. حسام عرفة ،د. مشيرة الصايغ، ود. زياد حمدي.

ومن هيئة المكتب: فيفيان وديع، د. غادة قزامل، د. مروة محمود، محمد عبد العزيز، رمضان حسن، شيرين أحمد، أحمد يحيى، وأحمد صفي.

ويستمر المعرض حتى يوم السبت الموافق 20 سبتمبر، حيث يُقام بمدخل الحي السابع بجوار سور نادي مدينة 6 أكتوبر، مقدماً تجربة شرائية مميزة وخدمة مجتمعية رائدة تعكس الدور الفاعل لحزب الجبهة الوطنية في دعم المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وفي ختام الافتتاح، صرّح محمد رأفت أبو المعاطي، أمين أمانة 6 أكتوبر أول، قائلاً: “إن تنظيم معرض (عودة المدارس) يأتي في إطار حرص حزب الجبهة الوطنية على التواجد الفعّال وسط المواطنين، وتقديم مبادرات حقيقية تخفف عن كاهل الأسر وتدعمهم مع بداية العام الدراسي. ونؤكد أننا مستمرون في إطلاق المزيد من المبادرات المجتمعية التي تترجم رسالتنا في خدمة الوطن والمواطن.”

ووجّه أبو المعاطي الشكر لجميع القيادات وأعضاء الحزب المشاركين في إنجاح الفعالية، داعياً أهالي مدينة 6 أكتوبر لزيارة المعرض والاستفادة من الخصومات والخدمات المقدمة، مؤكداً أن أبواب المعرض مفتوحة يومياً حتى 20 سبتمبر.

