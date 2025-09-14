عمرو أديب: الزعماء خلال القمة العربية الإسلامية، عليهم الإتفاق على سبل لدخول المساعدات الغذائية لغزة

أكد الإعلامي عمرو أديب، أنه خلال الوقت الذي يترقب فيع الجميع القمة العربية الإسلامية والتي تنعقد في قطر، ونأمل أن يتم الخروج بنتائج قوية، يقوم رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بدخول مدينة غزة، وطرد الفلسطينيين إلى رفح.

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن العدوان في غزة مستمر، مؤكدا أن الزعماء خلال القمة العربية الإسلامية، عليهم الإتفاق، على سبل لدخول المساعدات الغذائية لغزة، بعد المأسي التي يتعرض لها أهالي القطاع.

وتابع مقدم برنامج “الحكاية”، أن أهم حدث الوقت الحالي هو القمة العربية الإسلامية في الدوحة، وبقول للمشاركين فيها أهم حاجة لازم تتفقوا عليها "أطعموا غزة".