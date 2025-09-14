قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
3 ظواهر جوية .. الأرصاد تحذر من طقس الغد
هآرتس: نتنياهو يعقد مشاورات أمنية بشأن عملية غزة وعائلات المخطوفين تدعو للحذر
التحريات تكشف لغز مقـ.تل شاب سوداني في المعادي
غدا..أولى جلسات محاكمة المتهمة بقـ.تل زوجها وأطفاله الستة بالمنيا
النحاس: لعبنا على الفوز أمام إنبي
ضمن احتفالات الجامع الأزهر بذكرى المولد.. الجبة: النبي اتبع في دعوته منهج التيسير
أحمد موسى: النائب أبو العينين علق بأن هناك استيطانا في الضفة وجرائم حرب في غزة
انقلبت بهم السيارة.. إصابة 4 أشخاص بينهم طفل في حادث بالدقهلية
في أول ظهور بعد محاولة الاغتيال.. طاهر النونو: نتنياهو دمر أي فرصة للوصول لاتفاق
30 يومًا إجازة للعاملين بالقطاع الخاص في هذه الحالة
تريزيجيه أفضل لاعب في مباراة الأهلي وإنبي
بالأسعار .. استخراج البطاقة الشخصية2025 من السجل وأونلاين
توك شو

عمرو أديب: الزعماء خلال القمة العربية الإسلامية، عليهم الإتفاق على سبل لدخول المساعدات الغذائية لغزة

عمرو أديب
عمرو أديب
محمود محسن

أكد الإعلامي عمرو أديب، أنه خلال الوقت الذي يترقب فيع الجميع القمة العربية الإسلامية والتي تنعقد في قطر، ونأمل أن يتم الخروج بنتائج قوية، يقوم رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بدخول مدينة غزة، وطرد الفلسطينيين إلى رفح.

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن العدوان في غزة مستمر، مؤكدا أن الزعماء خلال القمة العربية الإسلامية، عليهم الإتفاق، على سبل لدخول المساعدات الغذائية لغزة، بعد المأسي التي يتعرض لها أهالي القطاع.

وتابع مقدم برنامج “الحكاية”، أن أهم حدث الوقت الحالي هو القمة العربية الإسلامية في الدوحة، وبقول للمشاركين فيها أهم حاجة لازم تتفقوا عليها "أطعموا غزة".

