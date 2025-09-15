قرار بشأن المتهمين بالتلويح بأسلحة في دمياط

قررت جهات التحقيق، سرعة التحريات بشأن 3 أشخاص بالتلويح بأسلحة بيضاء بدمياط وضبط مرتكبى الواقعة.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام 3 أشخاص بالتلويح بأسلحة بيضاء بدمياط وضبط مرتكبى الواقعة.

الداخلية تضبط المتهمين بالتلويح بأسلحة في دمياط

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وحدوث مشاجرة بين طرف أول (مالك ورشة)، وطرف ثانى (نجل شقيق الأول ونجليه) جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة دمياط لرفضه منحهم مبالغ مالية لسوء سلوكهم وإعتيادهم تعاطى المواد المخدرة ، قام على إثرها الطرف الثانى بالتوجه للورشة ملك الأول والتعدى عليه بالسب وخلع ملابسهم والتلويح بأسلحة بيضاء لترهيبه.

أمكن ضبط (الطرف الثانى) وبحوزتهم الأسلحة البيضاء المستخدمة فى الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

