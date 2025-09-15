كتب كتابنا انهارده.. مصطفى غريب يمازح الجمهور بصورة مع هيفاء وهبي

انضم الفنان مصطفى غريب مؤخرا الي تريند الصور بالذكاء الاصطناعي المنتشر علي السوشيال ميديا ، حيث نشر عبر صفحته على فيسبوك صورة تجمعه بالفنانة هيفاء وهبي

وعلق مصطفى غريب علي الصورة بطريقة كوميدية مستخدماً جملة هيفاء الشهيرة من فيلم دكان شحاتة: كتب كتابك النهارده ، علي جثتي يا كرم لأ على عربي و المأذون جاي في الطريق وريني هتعملي ايه ".

يذكر أن تالق مصطفى غريب مؤخرا في فيلم الشاطر و الذي يعرض حالياً في السينما.



يشارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم من مختلف الدول العربية، من بينهم النجم اللبناني عادل كرم، والممثل السوري محمد القس، إلى جانب المصريين مصطفى غريب وأحمد عصام، وغيرهم.

الفيلم من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، ومن إخراج أحمد الجندي، ويُنتج بالتعاون بين شركتي سينرجي فيلمز وبيراميدز للإنتاج الفني للمنتج محمد الشريف.