سعر الدولار اليوم الإثنين 15-9-2025 في مصر
غير مجدية ولا تحقق السلام.. الحكومة السودانية تنتقد العقوبات الأمريكية
فضل صلاة الشروق.. 7 جوائز تبدل حياة من ضاق عليه رزقه
زعماء الدول العربية والاسلامية يبحثون اليوم بالدوحة التطورات الأخيرة بالمنطقة
طقس اليوم | شديد الحرارة .. وشبورة وارتفاع أمواج
سوريا.. قوات الاحتلال تتوغل في ريف القنيطرة وتختطف مدنيا من الرفيد
الولايات المتحدة وبريطانيا توقعان اتفاقية للتعاون النووي
درع عربي موحد .. هل يتحقق حلم القوة المشتركة بعد عقود من التعطيل؟
انخفاض أسعار الدواجن اليوم الإثنين.. كم سعر البانيه؟
ماذا نقول عند الدعاء للميت؟.. 3 أدعية من سنة النبي
حكم الجمع والتفريق والترتيب في أذكار ما بعد الصلاة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

أحمد خالد موسي يؤدي مناسك العمرة على روح تيمور تيمور

المخرج احمد خالد موسي
المخرج احمد خالد موسي

شارك المخرج أحمد خالد موسى، متابعيه، أداءه مناسك العمرة على روح صديقه مدير التصوير الراحل تيمور تيمور ، بالإضافة إلى وضع كرسي متحرك لكبار السن كـ وقف للحرم.

ونشر أحمد خالد موسى مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على فيسبوك"؛ معلقًا: “عمره وصدقه لتيمور نرجو الدعاء”.

وفاة تيمور تيمور

لقي تيمور تيمور، مدير التصوير، مصرعه غرقًا الشهر الماضي في شاطئ رأس الحكمة، أثناء محاولته إنقاذ ابنه من الغرق، الخبر وقع كالصاعقة على أصدقائه ومحبيه، وكل زملائه داخل الوسط الفني، الذين عرفوا تيمور بإنسانيته وموهبته الكبيرة في مجال التصوير والإضاءة.

وبدأ تيمور تيمور، مشواره منذ 2003، من خلال العمل مصور في مسلسل «مسألة مبدأ»، للمخرج خيري بشارة، والمؤلف محمد صفاء الطوخي، وشارك في العمل الفنان خالد النبوي، إلهام شاهين، وجميل راتب، وغادة عبدالرازق، وغيرهم من الفنانين، وعمل مساعد مخرج ثاني، في فيلم «عريس من جهة أمنية»، بطولة الفنان عادل إمام، ويبدو أن العمل كان وجه الخير عليه، إذ توالى بعده الأعمال الفنية التي عمل تيمور فيها مساعدًا.

المخرج أحمد خالد موسى تيمور تيمور وفاة تيمور تيمور شاطئ رأس الحكمة مجال التصوير والإضاءة خالد النبوي إلهام شاهين

