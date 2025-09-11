تامر حبيب: حلمت بالراحل بتيمور تيمور وكنا في لوكيشن تصوير بنضحك

كشف السيناريست تامر حبيب، عن رؤيته لمدير التصوير الراحل تيمور تيمور ، في حُلمه أثناء منامه، موضحًا أنهما كانا يضحكان في لوكيشن تصوير خلال الحلم.

وكتب تامر حبيب عبر “فيس بوك”: “يا تيمو، حلمت بيك النهاردة حلم مش فاكر أي حاجة فيه، غير إننا كنا بنضحك أوي ،وكنا في لوكيشن تصوير”.

ولقي تيمور تيمور، مدير التصوير، مصرعه غرقًا الشهر الماضي في شاطئ رأس الحكمة، أثناء محاولته إنقاذ ابنه من الغرق، الخبر وقع كالصاعقة على أصدقائه ومحبيه، وكل زملائه داخل الوسط الفني، الذين عرفوا تيمور بإنسانيته وموهبته الكبيرة في مجال التصوير والإضاءة.

وبدأ تيمور تيمور، مشواره منذ 2003، من خلال العمل مصور في مسلسل “مسألة مبدأ”، للمخرج خيري بشارة، والمؤلف محمد صفاء الطوخي، وشارك في العمل الفنان خالد النبوي، إلهام شاهين، وجميل راتب، وغادة عبدالرازق، وغيرهم من الفنانين، وعمل مساعد مخرج ثاني، في فيلم “عريس من جهة أمنية”، بطولة الفنان عادل إمام، ويبدو أن العمل كان وجه الخير عليه، إذ توالى بعده الأعمال الفنية التي عمل تيمور فيها مساعدًا.