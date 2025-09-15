الحكم على التيك توكر علاء الساحر بقضية العملات الرقمية.. بعد قليل

تصدر محكمة جنح أكتوبر، الحكم على التيك توكر الشهير بـ "علاء الساحر"، اليوم الاثنين، في القضية المتهم بها، بالاحتيال على شاب بحجة الاستثمار في عملات رقمية.

تقدم شاب ببلاغ يتهم التيك توكر علاء الساحر، بالاستيلاء منه على مبلغ مالي، لاستثماره في العملات الرقمية، مقابل أرباح شهرية، والاحتيال عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، من شاب اتهم فيه التيك توكر علاء الساحر بالنصب وذكر أن المتهم حصل منه على مبلغ 80 ألف جنيه، لاستثمار المبلغ فى العملات الرقمية عبر الإنترنت، إلا أنه احتال عليه ورفض إعادة النقود له، بمدينة 6 أكتوبر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وإحالته إلى المحكمة، التي قررت حجز الحكم عليه لجلسة الإثنين.