"الرعاية الصحية": منصة إلكترونية جديدة تربط المرضى بخبراء الطب المصريين بالخارج

أكد الدكتور محمد بدر، مدير عام الإدارة العامة للرعاية بهيئة الرعاية الصحية، أن الهيئة أطلقت منصة إلكترونية مبتكرة تتيح للمرضى داخل مصر الاستفادة من خبرات الأطباء المصريين العاملين بالخارج، خاصة في التخصصات النادرة والدقيقة، موضحا أن هذه المبادرة جاءت انطلاقًا من رغبة عدد كبير من الأطباء بالخارج في رد الجميل لمصر من خلال تقديم الاستشارات الطبية التطوعية، ويقوم طبيب من هيئة الرعاية الصحية بمرافقة المريض داخل العيادة وفتح الاتصال المرئي مع الطبيب المتخصص خارج مصر لتقييم الحالة والتوصية بخطة العلاج المناسبة، وذلك لحين إقرار قانون "الطب عن بُعد" بشكل رسمي.

وأشار بدر إلى أن المنصة تضمن الحفاظ على سرية بيانات المرضى وسلامتهم، من خلال إشراف مباشر من أطباء مصريين داخل المستشفيات، وتعاونهم مع الخبراء في الخارج، لافتًا إلى أن هذه الخدمة مخصصة حاليًا للأمراض النادرة والجينية والتخصصات الدقيقة. كما شدد على الفرق بين المعلومات العامة المتاحة على الإنترنت أو عبر تطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل "تشات جي بي تي"، وبين التشخيص الطبي الدقيق، موضحًا أن التشخيص والعلاج لا يمكن أن يتم دون إشراف طبي مباشر من متخصص لديه الخبرة والدراسة الأكاديمية الكافية.

وأكد بدر أن المرحلة الحالية تعتمد على التطوع من خلال "سفراء" لهيئة الرعاية الصحية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والسفارات المصرية، موضحا أن هناك توجهًا مستقبليًا لوضع آليات منظمة تتيح مشاركة الأطباء بساعات محددة وبصيغ تعاقدية موثقة، تُسجَّل رسميًا ضمن ملفات المرضى، مضيفا أن المنصة تمثل نافذة لتعريف الأطباء بالخارج بالتطور الكبير في منظومة الرعاية الصحية بمصر، مما يشجع البعض منهم على العودة أو المشاركة المستمرة في دعم المنظومة من الخارج.