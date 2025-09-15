قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
17 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم
سيد عبدالحفيظ: الأهلي يعاني من أزمة الشوط الثاني منذ بداية الدوري
قتلت زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا بالمنيا.. المتهمة تواجه عقوبة الإعدام بالقانون
أول وزيرة AI في العالم ... ألبانيا تعين وزيرة افتراضية بالذكاء الاصطناعي
تقرير يحذر من تعرض 1.5 مليون شخص في أستراليا لخطر ارتفاع منسوب مياه البحار
انقلاب ميكروباص وإصابة 6 أشخاص في أطفيح
بالقانون .. ضوابط نقل وزراعة الأعضاء من المصريين للأجانب
حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تحذر من حر شديد في هذه المنطقة
درجات الحرارة المتوقعة اليوم في القاهرة والمحافظات
الرئيس السيسي يتوجه إلى الدوحة.. رؤية القاهرة على طاولة القمة العربية الإسلامية الاستثنائية
الرئاسة: مشاركة الرئيس السيسي بقمة الدوحة تؤكد تضامن مصر الكامل مع قطر
تضامن مصر الكامل مع قطر.. الرئيس السيسي يلقي كلمة مصر بالقمة العربية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

"الرعاية الصحية": منصة إلكترونية جديدة تربط المرضى بخبراء الطب المصريين بالخارج

مستشفى
مستشفى
البهى عمرو

أكد الدكتور محمد بدر، مدير عام الإدارة العامة للرعاية بهيئة الرعاية الصحية، أن الهيئة أطلقت منصة إلكترونية مبتكرة تتيح للمرضى داخل مصر الاستفادة من خبرات الأطباء المصريين العاملين بالخارج، خاصة في التخصصات النادرة والدقيقة، موضحا أن هذه المبادرة جاءت انطلاقًا من رغبة عدد كبير من الأطباء بالخارج في رد الجميل لمصر من خلال تقديم الاستشارات الطبية التطوعية، ويقوم طبيب من هيئة الرعاية الصحية بمرافقة المريض داخل العيادة وفتح الاتصال المرئي مع الطبيب المتخصص خارج مصر لتقييم الحالة والتوصية بخطة العلاج المناسبة، وذلك لحين إقرار قانون "الطب عن بُعد" بشكل رسمي.

وأشار بدر إلى أن المنصة تضمن الحفاظ على سرية بيانات المرضى وسلامتهم، من خلال إشراف مباشر من أطباء مصريين داخل المستشفيات، وتعاونهم مع الخبراء في الخارج، لافتًا إلى أن هذه الخدمة مخصصة حاليًا للأمراض النادرة والجينية والتخصصات الدقيقة. كما شدد على الفرق بين المعلومات العامة المتاحة على الإنترنت أو عبر تطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل "تشات جي بي تي"، وبين التشخيص الطبي الدقيق، موضحًا أن التشخيص والعلاج لا يمكن أن يتم دون إشراف طبي مباشر من متخصص لديه الخبرة والدراسة الأكاديمية الكافية.

وأكد بدر أن المرحلة الحالية تعتمد على التطوع من خلال "سفراء" لهيئة الرعاية الصحية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والسفارات المصرية، موضحا أن هناك توجهًا مستقبليًا لوضع آليات منظمة تتيح مشاركة الأطباء بساعات محددة وبصيغ تعاقدية موثقة، تُسجَّل رسميًا ضمن ملفات المرضى، مضيفا أن المنصة تمثل نافذة لتعريف الأطباء بالخارج بالتطور الكبير في منظومة الرعاية الصحية بمصر، مما يشجع البعض منهم على العودة أو المشاركة المستمرة في دعم المنظومة من الخارج.

الرعاية الصحية الأطباء المصريين الأطباء الذكاء الاصطناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة للعاملين في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

30 يومًا إجازة للعاملين بالقطاع الخاص في هذه الحالة

أرشيفية

سلطان عمان ورئيس تونس يغيبان عن القمة العربية الإسلامية في الدوحة

أمير قطر و رئيس دولة الإمارات

بعد مهاجمة الدوحة..اتفاقيات إبراهيم مهددة بخسارة 6 تريليونات دولار

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 15 سبتمبر 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الإثنين 15 سبتمبر 2025

حالة الطقس

حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة خلال الساعات المقبلة

شوبير

شوبير: قرارات هامة في الاهلي بعد التعادل مع إنبي

حالة الطقس

3 ظواهر جوية .. الأرصاد تحذر من طقس الغد

أرشيفية

تحذير من داخل تل أبيب.. اتفاقيات إبراهيم على وشك الانهيار بسبب الإمارات

ترشيحاتنا

مجلس النواب

سؤال برلماني: كيف تستثمر الحكومة جائزة الأغا خان في إنعاش السياحة بالصعيد؟

مجلس النواب

من يحمي المواطن من الغش التجاري؟.. تساؤلات برلمانية ساخنة لتفعيل قانون حماية المستهلك بكل حسم

موظف

تزامنا مع اقتراب الدراسة.. شروط ترقية المعلمين طبقا للقانون

بالصور

شيفروليه تطلق أرخص سيارة كورفيت في العالم.. ما سعرها؟

شيفروليه كورفيت
شيفروليه كورفيت
شيفروليه كورفيت

مقابض الأبواب القاتلة تحاصر السائقين داخل سياراتهم

مقابض أبواب السيارات
مقابض أبواب السيارات
مقابض أبواب السيارات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في القاهرة والجيزة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأثنين
مواقيت الصلاة اليوم الأثنين
مواقيت الصلاة اليوم الأثنين

فيديو

أول وزيرة AI في العالم

أول وزيرة AI في العالم ... ألبانيا تعين وزيرة افتراضية بالذكاء الاصطناعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

المزيد