قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خوف وقلق وغضب.. ماذا حدث في أولى جلسات محاكمة المتهمة بقـ ـتل زوجها وأبنائه الـ 6 في دلجا بالمنيا؟
الدولار يرتفع هامشيا مع ترقب الأسواق لقرار الفيدرالي الأمريكي
الرئيس السيسي يصل مطار حمد الدولي للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الطارئة
الرئيس السيسي يصل الدوحة للمشاركة بالقمة العربية الإسلامية الاستثنائية
مرصد الأزهر: الوضع في غزة تجاوز مرحلة الكارثة الإنسانية فاليوم يجتمع العنف والمجاعة وانعدام الأمن معًا
تفعيل لائحة الانضباط بالمدارس في العام الجديد.. و10 جنيهات غرامة لتغيب الطالب
العمل تحدد ضوابط وآليات اعتماد استقالة العامل طبقًا للقانون الجديد
بعد غياب أكثر من 20 عامًا.. تفاصيل فوز مصر بجائزة الآغا خان العالمية للعمارة 2025
المحافظات تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد وجولات للمحافظين للتأكد من جاهزية المدارس| تفاصيل
بإجمالي 19 مليون جنيه.. نقيب المحامين يقرر صرف منحة استثنائية لهذه الفئات
الفنان العالمي خافيير باردم يرتدي الشال الفلسطيني في حفل Emmy Awards
نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي المرحلة الثانية محافظة القاهرة |ظهرت الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ورشة عمل لغرفة صناعة الملابس الجاهزة للتعريف بقانون العمل الجديد

أرشيفيه
أرشيفيه
ولاء عبد الكريم

نظمت غرفة صناعة الملابس الجاهزة و المفروشات باتحاد الصناعات المصرية ورشة عمل تعريفية حول قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، بمقر جمعية المستثمرين العاشر من رمضان علي مدار يومين ، بالتعاون مع مديرية العمل بمحافظة الشرقية ومكتب العمل بمدينة العاشر من رمضان، وجمعية المستثمرين وقد حضر الورشة المهندس محمد إسماعيل رئيس شعبة الملابس والمنسوجات بالجمعية و الدكتورة هالة صلاح الدين مدير عام الجمعية و السيد حفني مدير مكتب العمل بمدينة العاشر من رمضان، و دكتورة الشيماء فريد مدير ادارة التدريب بمديرية العمل بمحافظة الشرقية، و شهدت الورشة التعريفية حضور ومشاركة عدد من ممثلي مصانع الملابس الجاهزة والمنسوجات بمدينة العاشر من رمضان حيث تناولت الورشة الجوانب التشريعية واليات تطبيق القانون، وشرح انعكاساته على العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل، وحقوق الطرفين، إلى جانب الرد على الاستفسارات وتوضيح الجوانب الإجرائية والتشريعية الخاصة بمواد القانون، يأتي تنظيم هذه الفعاليات في ضوء دور الغرفة الحيوي لدعم القطاع، و ترسيخ الوعي التشريعي  والحرص على تمكين العاملين وأصحاب الأعمال من فهم التشريعات ذات الصلة، بما يضمن استقرار ودعم بيئة العمل  والحفاظ علي حقوق العاملين يالقطاع لتحقيق نمو اقتصادي ويدعم مسيرة التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة.

الحيوي لدعم القطاع الجوانب التشريعية واليات العمل والعامل بمحافظة الشرقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

سلطان عمان ورئيس تونس يغيبان عن القمة العربية الإسلامية في الدوحة

أمير قطر و رئيس دولة الإمارات

بعد مهاجمة الدوحة..اتفاقيات إبراهيم مهددة بخسارة 6 تريليونات دولار

أسعار الدواجن

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الإثنين.. كم سعر البانيه؟

الاهلي

أتوقع إلغاء الهبوط.. لاعب الزمالك السابق يسخر من الأهلي

المتهمين

قرار بشأن المتهمين بإدارة كيان للأعمال المنافية للآداب بحدائق أكتوبر

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار اليوم الإثنين 15-9-2025 في مصر

قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا

قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا

رضا عبد العال

كلام الخطيب مأثر فيهم.. رضا عبد العال يتغني بثنائي الأهلي

ترشيحاتنا

أوبل أسترا موديل 2007

بسعر مدهش .. اركب أوبل أسترا أوتوماتيك

Garmin

تحديث تجريبي لـ Garmin يعالج مشاكل قياس النبض والفلاش في ساعات Show thinking

آيفون 17

آيفون 17.. تكاليف الإصلاح تكشف الوجه القاسي لأبل وتربك مالكي Air الجديد

بالصور

للقضاء على السحابة السوداء.. تجميع 12780 طن قش أرز بالشرقية

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

تسبب تأخر عقلي.. تحذير من مادة خطيرة باللبان

اللبان
اللبان
اللبان

أزمة كبرى .. انفجار الوسائد الهوائية في سيارات مازدا بألمانيا عند هذه السرعة

مازدا
مازدا
مازدا

شيفروليه تطلق أرخص سيارة كورفيت في العالم.. ما سعرها؟

شيفروليه كورفيت
شيفروليه كورفيت
شيفروليه كورفيت

فيديو

أول وزيرة AI في العالم

أول وزيرة AI في العالم ... ألبانيا تعين وزيرة افتراضية بالذكاء الاصطناعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

المزيد