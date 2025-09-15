ورشة عمل لغرفة صناعة الملابس الجاهزة للتعريف بقانون العمل الجديد

نظمت غرفة صناعة الملابس الجاهزة و المفروشات باتحاد الصناعات المصرية ورشة عمل تعريفية حول قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، بمقر جمعية المستثمرين العاشر من رمضان علي مدار يومين ، بالتعاون مع مديرية العمل بمحافظة الشرقية ومكتب العمل بمدينة العاشر من رمضان، وجمعية المستثمرين وقد حضر الورشة المهندس محمد إسماعيل رئيس شعبة الملابس والمنسوجات بالجمعية و الدكتورة هالة صلاح الدين مدير عام الجمعية و السيد حفني مدير مكتب العمل بمدينة العاشر من رمضان، و دكتورة الشيماء فريد مدير ادارة التدريب بمديرية العمل بمحافظة الشرقية، و شهدت الورشة التعريفية حضور ومشاركة عدد من ممثلي مصانع الملابس الجاهزة والمنسوجات بمدينة العاشر من رمضان حيث تناولت الورشة الجوانب التشريعية واليات تطبيق القانون، وشرح انعكاساته على العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل، وحقوق الطرفين، إلى جانب الرد على الاستفسارات وتوضيح الجوانب الإجرائية والتشريعية الخاصة بمواد القانون، يأتي تنظيم هذه الفعاليات في ضوء دور الغرفة الحيوي لدعم القطاع، و ترسيخ الوعي التشريعي والحرص على تمكين العاملين وأصحاب الأعمال من فهم التشريعات ذات الصلة، بما يضمن استقرار ودعم بيئة العمل والحفاظ علي حقوق العاملين يالقطاع لتحقيق نمو اقتصادي ويدعم مسيرة التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة.