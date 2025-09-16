الصحفيين تنظم ورشتين تدريبيتين عن "التحقيق الصحفي" و"إنتاج وتصميم الإنفوجرافيك"

ينظم مركز التدريب والبحوث بنقابة الصحفيين، ورشتين تدريبيتين حول "التحقيق الصحفي" و"إنتاج وتصميم الإنفوجرافيك ومنشورات السوشيال ميديا"، وذلك لعددٍ محدود من الأشخاص بأسبقية الحجز والسداد حول.

وذكرت نقابة الصحفيين- في بيان، الاثنين- أن أعمال الورشة الأولى يتم تنفيذها وتُجرى أعمالها على مدار 18 ساعة تدريبية موزعة على 12جلسة، بواقع جلستين في اليوم، لمدة 6 أيام تدريبية بواقع يومين في الأسبوع لمدة ثلاثة أسابيع. ويقوم بالتدريب الكاتب الصحفي نبيل عمر.

وأضافت النقابة، أن أعمال الورشة الثانية يتم تنفيذها وتُجرى أعمالها على مدار يومين، ويحاضر فيها شهاب الوراقي مصمم جرافيك ومخرج صحفي.