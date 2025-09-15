قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عملية تفتيش تكشف زراعة مساعد وزيرة إسرائيلية للمخدرات
الرئيس السيسي وأمير قطر يشددان على أهمية تشكيل جبهة موحدة لحماية الأمن القومي العربي
بعد قليل انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة بمشاركة الرئيس السيسي
التعليم تنفي نقل الطلاب من مدارسهم لإلغاء نظام "الفترة المسائية"
احذر.. الكتابة على العملات الورقية يعرضك لدفع غرامة 100 ألف جنيه بالقانون
استقرار سعر الدولار في البنوك اليوم .. اعرف وصل كام
تشريع أمريكي يقترح استخدام الطائرات المسيرة لوقف الاغتيالات
الرئيس السيسي يؤكد استعداد مصر التام لتقديم كافة أشكال الدعم لصون سيادة الدوحة
الرئيس السيسي وأمير قطر يؤكدان أهمية تشكيل جبهة موحدة لحماية الأمن القومي العربي
الرئيس السيسي يلتقي أمير قطر عقب وصوله الدوحة للمشاركة في أعمال "القمة العربية الإسلامية"
الذهب يتألق مجددًا في السوق المصرية.. وعيار 21 يقترب من 5 آلاف جنيه
الرئيس السيسي يعزي أمير قطر في ضحايا العدوان الإسرائيلي على الدوحة
الصحة تستقبل العاملين بوزارة الشباب والرياضة للتدريب على أجهزة الرجفان القلبي

عبدالله هشام

انطلقت فعاليات البرنامج التدريبي للعاملين بوزارة الشباب والرياضة على الإسعافات الأولية واستخدام أجهزة الرجفان القلبي الخارجي الآلي (AED) بالتعاون مع الهلال الأحمر المصرى في إطار تفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين وزارتي الشباب والرياضة والصحة، وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للصحة 2024–2030، التي تركز على خفض الوفيات المبكرة وتوفير التوعية والوقاية اللازمة، 

ويأتي التدريب لمواجهة ظاهرة توقف عضلة القلب المفاجئ الناتج عن الارتجاف البُطيني كأحد أبرز أسباب الوفاة حول العالم، حيث يبرز الدور الحيوي للتوعية بأهمية الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي واستخدام أجهزة إزالة الرجفان كأحد أهم التدخلات الوقائية المنقذة للحياة.

وقد بدأ تنفيذ البرنامج في محافظتي القاهرة والإسكندرية خلال الفترة من 15 حتى 18 سبتمبر الجاري، بمشاركة (50) من العاملين بالوزارة ممثلين عن “قطاع الرياضة ومكتب رئيس المجلس”، تم تقسيمهم على مجموعات للتدريب على مدار يومين.

وفي هذا السياق، صرّح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الوزارة حريصة على تعزيز منظومة الرعاية الصحية داخل المؤسسات والمنشآت الرياضية، وتطبيق أفضل الممارسات الوقائية التي تضمن سلامة جميع المترددين عليها، مشيرًا إلى أن هذا التعاون مع وزارة الصحة يمثل خطوة مهمة في إطار خطة الدولة الشاملة للحفاظ على صحة المواطنين ودعم الرياضيين والشباب.

وأضاف الوزير أن الوزارة مستمرة في تنفيذ برامج التدريب والتوعية بالتعاون مع شركائها من مؤسسات الدولة المختلفة، بما يرسخ ثقافة الإسعافات الأولية والإنقاذ السريع، ويساهم في بناء جيل واعٍ ومدرّب قادر على مواجهة المواقف الصحية الطارئة داخل المنشآت الرياضية وخارجها.

ويهدف البروتوكول إلى إعداد كوادر مؤهلة داخل المنشآت الرياضية المختلفة للتعامل مع حالات توقف القلب المفاجئ، ونشر أجهزة الرجفان القلبي في المؤسسات والهيئات الرياضية، بما في ذلك مبنى ديوان عام وزارة الشباب والرياضة وعدد من المنشآت التابعة لها، بحيث يتولى التعامل مع تلك الأجهزة الكوادر الحاصلة على التدريب المتخصص

ُتنفَّذ المبادرة عبر شركة Expand، ضمن جهود تعزيز الشراكة الفعّالة بين القطاع الحكومي والمجتمع المدني، وتهدف إلى تزويد الشباب المصري بالمعرفة والمهارات اللازمة للمساهمة في إنقاذ الأرواح

