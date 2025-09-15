الرئيس السيسي: نرفض تهجير الفلسطينيين .. وسياسات إسرائيل تجلب مزيدا من التوتر بالمنطقة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن إسرائيل تسعى إلى تحويل المنطقة إلى ساحة مستباحة للصراعات، محذرا من السلوك الإسرائيلي المزعزع للاستقرار بالمنطقة.



وقال الرئيس السيسي في كلمته في القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة، :" الممارسات الإسرائيلية تخططت كافة الخطوط الحمراء والقمة تنعقد في توقيت بالغ الدقة وفي ظل تحديات جسام تواجه المنطقة".

وقال الرئيس السيسي:" أمن وسلامة إسرائيل لن يتحققا بسياسات القوة والاعتداء.. وسياسات إسرائيل لن تجلب سوى مزيد من التوتر بالمنطقة".

وتابع الرئيس السيسي:"نؤكد رفض أي مقترحات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم".

