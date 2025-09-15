خارجية النواب: قمة الدوحة محطة مفصلية لتوحيد الصف العربي والإسلامي ودعم فلسطين

وصفت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب وعضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المقرر انعقادها غدًا في العاصمة القطرية الدوحة بأنها لحظة تاريخية فارقة لإحياء مفهوم العمل العربي والإسلامي المشترك في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات غير مسبوقة.

وقالت رزق الله، في بيان صحفي، إن القمة لا تُعد اجتماعًا طارئًا عابرًا، وإنما تمثل منصة لإظهار الإرادة الجماعية للعالمين العربي والإسلامي في مواجهة السياسات العدوانية الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني وتهديداتها المستمرة لأمن المنطقة.

وأضافت أن انعقاد القمة في الدوحة يحمل دلالات سياسية عميقة، خاصة بعد التصريحات الإسرائيلية الاستفزازية بحق قطر، مؤكدة أن استضافة الدوحة للاجتماع تجسد وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهة محاولات الترهيب.

وشددت النائبة على أن أجندة القمة لا تقتصر على القضية الفلسطينية فحسب، بل تشمل أيضًا مستقبل الأمن الإقليمي وسبل حماية مصالح الشعوب العربية والإسلامية من التدخلات الخارجية.

وأكدت رزق الله أن التصعيد الإسرائيلي الأخير تجاوز حدود الاعتداءات العسكرية ليشمل حملات إعلامية وسياسية استفزازية، ما يعكس نزعة توسعية تهدد استقرار المنطقة، داعية إلى قرارات عربية وإسلامية قوية وملزمة لمواجهة تلك السياسات.

وفي هذا السياق، أشارت إلى الدور المصري المحوري باعتباره الركيزة الأساسية لأي تحرك جماعي بشأن القضية الفلسطينية، مشيدة بالجهود السياسية والإنسانية التي تبذلها القاهرة لدعم الشعب الفلسطيني، وتمسكها بحل الدولتين كخيار وحيد لتحقيق السلام العادل.

ولفتت عضو «خارجية النواب» إلى أن نتائج التصويت الأخيرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة تمثل رصيدًا دبلوماسيًا مهمًا يجب البناء عليه، داعية إلى أن تكون مخرجات قمة الدوحة جسرًا يربط بين الإجماع العربي والإجماع الدولي لزيادة الضغط على إسرائيل.

كما شددت على ضرورة الانتقال من مرحلة البيانات إلى الخطوات العملية عبر آليات متابعة، وضغط دبلوماسي واقتصادي، وتفعيل دور البرلمانات العربية والإسلامية، إلى جانب توحيد الجهود الإعلامية في كشف جرائم الاحتلال.

وبصفتها عضو أمانة المرأة المركزية، أكدت رزق الله أن المرأة العربية شريك أساسي في دعم القضية الفلسطينية، مشيرة إلى رمزية المرأة الفلسطينية في الصمود والتحدي، ودور المجتمع المدني والشباب في تعزيز قوة الموقف العربي والإسلامي.

واختتمت النائبة تصريحاتها بالتأكيد على أن قمة الدوحة تمثل اختبارًا حقيقيًا لوحدة الصف العربي والإسلامي، قائلة: «إذا ما أحسن القادة استثمار هذه اللحظة، فسيسجل التاريخ أن قمة الدوحة كانت نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة أكثر عدلًا وإنصافًا للقضية الفلسطينية ولشعوبنا».