رئيس طاجيكستان: تعزيز وحدة الأمة الإسلامية أصبح ضرورة

قال امام علي رئيس جمهورية طاجيكستان، الاعتداء على دولة قطر هو أمر في غاية الاسف ويمثل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية، ويتسبب في تعطيل عملية المفاوضات في المنطقة.

واضاف رئيس طاجيكستان، خلال كلمته بالقمة العربية الإسلامية المنعقدة، أن تعزيز وحدة الأمة الإسلامية أصبح ضرورة أكثر من أي وقت مضى، منوها بأن الدول الإسلامية تمتلك القدرات التي تجعلها مؤثرة في المنطقة.

وأشار إلي ضرورة تضامن الدول الإسلامية مع بعضها بعض لمواجهة التحديات والصراعات على الساحة الإقليمية والدولية.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، التقي اليوم، بالأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وذلك عقب وصوله إلى الدوحة للمشاركة في أعمال القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المنعقدة في العاصمة القطرية.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب خلال اللقاء عن خالص تعازيه لأمير قطر وللشعب القطري في ضحايا العدوان الإسرائيلي الغاشم على دولة قطر الشقيقة، مجدداً إدانة مصر واستنكارها لهذا الانتهاك السافر للسيادة القطرية، ومؤكداً تضامن مصر الكامل مع قطر واستعدادها التام لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لصون سيادتها والحفاظ على سلامة أراضيها.

من جانبه، ثمّن الأمير تميم بن حمد مشاركة الرئيس في القمة، معرباً عن تقديره الكبير للموقف المصري الرافض للاعتداء الإسرائيلي الغاشم والثابت تجاه القضايا العربية.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول أيضًا مستجدات الأوضاع في المنطقة وسبل استعادة الاستقرار الإقليمي، حيث شدد الزعيمان على أهمية بلورة رؤية مشتركة للعمل العربي الجماعي، وتشكيل جبهة موحدة لحماية الأمن القومي العربي.

كما تم التأكيد على ضرورة مواصلة المساعي للتوصل إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق، والرفض القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.