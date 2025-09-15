موريتانيا: نجدد دعوتنا لتوحيد الصف العربي

أكد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، أن ندين بأشد العبارات الهجوم الإسرائيلي ضد دولة قطر من قبل الإحتلال الإسرائيلي.

وأضاف محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، أن هذا الأمر يمثل تصعيد خطير وغياب رغبة السلام الإسرائيلي، متابعا أن هذا الأمر تهديد مباشر للأمن والسلم الإقليمي.



وتابع محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، أن نحتاج لموقف موحد ومتامسك ضد هذا العدوان، مشيرا إلى أن تقع على مجلس الأمن أي اختراق لمنظومة الأمن الدولي.

