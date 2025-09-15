بسنت النبراوي: دخلت التمثيل بالصدفة وتركت عملي كمضيفة طيران لظروف صحية

تألقت الفنانة بسنت النبراوي في مسلسل ما تراه ليس كما يبدو حكاية الوكيل و الذي تم عرضها خلال الأيام الماضية

قالت بسنت النبراوي في لقاء خاص لموقع صدي البلد الاخباري " كنت بشتغل مضيفة جوية في بداية حياتي و لكن تركت العمل فيها بسبب ظروف صحية

و أضافت بسنت النبراوي " قدمت فيديوهات ارسلتها ل أصدقائي قالوا لي لازم تنزل علي السوشيال ميديا

و تابعت بسنت النبراوي دخلت التمثيل بالصدفة من جلال مسلسل الوصية و جاءت أغنية بسبوسة بالسمنة منقطة عن طريق الصدفة ، و اكرم حسني الي كتبها



مسلسل ما تراه ليس كما يبدو حكاية 'الوكيل' يشارك في بطولتها عدد من النجوم، مراد مكرم، محسن محيي الدين، أحمد فهيم، محمد طعيمه، بسنت النبراوي، إسلام خالد، نورا عبد الرحمن، وأميرة الشريف، وهي من تأليف الكاتب الصحفي والإعلامي محمد الدسوقي رشدي، وإخراج محمود زهران، وإنتاج كريم أبو ذكري.

وتدور أحداث الحكاية في إطار درامي مليء بالتشويق حول الحد الفاصل بين العالم الواقعي والافتراضي، لتكشف من خلال مطاردة مثيرة بين 'يحيى' و'الوكيل' عن أسرار هذا العالم الغامض.