وزير خارجية إندونيسيا: لا حل بدون إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس

أكد سوغيونو وزير خارجية أندونيسيا ، أن العدوان الإسرائيلي على الدوحة غير مقبول، مشددا على تضامن بلاده مع دولة قطر.

وقال سوغيونو في كلمته في القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة: "قطر تقوم بجهود كبيرة للوساطة لإنهاء حرب غزة، وإندونيسيا تجدد التزامها بما يلزم لتحقيق السلام بالشرق الأوسط ".

وأضاف سوغيونو:" العدوان الإسرائيلي على دولة قطر انتهاك صارخ للقانون الدولي وهو عدوان على السلم والامن الدولي".

وتابع سوغيونو: "القمة العربية الإسلامية يجب أن ينتج عنها ردا جماعيا وتنديد جماعي لما تقوم به إسرائيل في المنطقة ".

واكمل سوغيونو: "لا حل بدون إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس".