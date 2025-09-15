أعلن محمد عبد الرحمن رئيس وزراء قطر وزير الخارجية القطري اعتماد مشروع بيان القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة.



وفي وقت سابق، أكد الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، أن إسرائيل تريد جعل غزة غير صالحة للعيش تمهيدا لتهجير السكان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يحلم بأن تصبح المنطقة العربية منطقة نفوذ إسرائيلي وهذا وهم خطير.

وأضاف أمير قطر خلال كلمته بالقمة العربية الإسلامية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن إسرائيل تهدف إلى إفشال المفاوضات التي لا تمثل لها إلا وسيلة لاستمرار الحرب، وإسرائيل قررت اغتيال مفاوضين عاكفين على دراسة مقترح لوقف إطلاق النار.

ولفت إلى أنه يجب اتخاذ إجراءات وتدابير قوية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، منوها بأن الدوحة تعرضت لاعتداء غادر استهدف حيا سكنيا يضم بعثات دبلوماسية، وأن العدوان الإسرائيلي على الدوحة انتهاك خطير للسيادة القطرية والأعراف الدولية.