قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فتح تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الفنية.. رابط التسجيل
مهدد بالغياب.. موقف غامض لزيزو قبل القمة بسبب الإصابة
حزب مصر القومي: كلمة الرئيس بالدوحة وضعت خارطة طريق للتضامن العربي وحماية الحقوق الفلسطينية
السفير محمد العرابي: كلمة الرئيس السيسى بالقمة العربية واضحة وتتناسب مع خطورة الموقف
رئيس الوزراء يستعرض مع وزير المالية الملامح الأولية للحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية
ولي العهد السعودي يلتقي الرئيس السوري في الدوحة | شاهد
وزير خارجية اوزبكستان: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة إعتداء علي السلام بالشرق الأوسط
سابقة تاريخية في القمم العربية والعالمية.. كلمة الرئيس السوري تستغرق دقيقة واحدة | شاهد
وزير خارجية الجزائر: الاعتداء علي قطر من قبل إسرائيل هو إعتداء علي كل الدول العربية
فوضى في الأجواء.. اشتباك بين ركاب طائرة من تل أبيب بسبب الصلاة
حقوق إنسان النواب: كلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة تؤكد ثوابت مصر في الدفاع عن قضايا الأمة
الردارات الأمريكية تتجسس على المواطنين.. اكتشاف خطير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

إكرام بدر الدين: القمة العربية في الدوحة تنعقد في توقيت فارق لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية وتوحيد المواقف العربية والإسلامية

القمة العربية
القمة العربية
رنا أشرف

تنعقد القمة العربية في الدوحة وسط أجواء إقليمية شديدة التعقيد، حيث تتزامن مع تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على أكثر من ساحة عربية، بدءًا من غزة مرورًا بسوريا والعراق واليمن وصولًا إلى العدوان الأخير على قطر، بما يحمله من رسائل تهديد تتجاوز الدولة المستهدفة لتطال الأمن القومي العربي برمته. 

وتزداد أهمية القمة في ظل التحولات الدولية الأخيرة، وعلى رأسها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعم لحل الدولتين، وهو ما يضع على عاتق القادة العرب والإسلاميين مسؤولية اظهار موقف جماعي يواجه هذه التحديات ويعيد التأكيد على الحقوق الفلسطينية المشروعة.

إكرام بدر الدين: القمة تمثل لحظة فارقة لتوحيد المواقف العربية والإسلامية في مواجهة الخطر الإسرائيلي

قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن القمة العربية التي تعقد اليوم في الدوحة تكتسب أهمية خاصة من حيث التوقيت والظروف التي سبقتها، مشيرًا إلى أن انعقادها يأتي بعد أيام قليلة من التطورات المتلاحقة في المنطقة، وفي مقدمتها اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية 142 دولة، قرارًا يدعم حل الدولتين، وهو ما يعكس دلالة واضحة على الموقف الدولي تجاه القضية الفلسطينية، رغم معارضة 10 دول وامتناع 12 أخرى.

وأضاف أن أهمية القمة تزداد بالنظر إلى وقوعها عقب العدوان الإسرائيلي على قطر، وهو اعتداء غير مسبوق على سيادة دولة عربية شقيقة، خاصة أن الدوحة لم يكن لها عداء مباشر مع إسرائيل، بل لعبت دورًا مهمًا في جهود الوساطة، إلى جانب مصر والولايات المتحدة، للتوصل إلى تسوية، وبالتالي فإن إسرائيل لم تستهدف فقط قطر أو الوفد الفلسطيني، وإنما حاولت عرقلة مسار الوساطة برمته.

وأوضح بدر الدين أن هذا العدوان يأتي في سياق سلسلة من الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على غزة وسوريا والعراق واليمن وإيران، فضلًا عن التهديدات الصريحة التي يطلقها قادة إسرائيل بشأن إعادة تشكيل خريطة المنطقة والحديث عن “إسرائيل الكبرى”، الأمر الذي يجعل القمة تنعقد في ظل تحديات خطيرة تهدد الأمن القومي العربي والإقليمي على حد سواء.

وأكد أن القمة، باعتبارها قمة عربية ـ إسلامية تضم أكثر من خمسين دولة، تمثل لحظة فارقة لتوحيد المواقف في مواجهة الخطر الإسرائيلي المشترك، مشيرًا إلى أن الكلمات التي ألقاها القادة، وفي مقدمتها كلمة الرئيس، شددت على أن السلام لن يتحقق بالقوة وإنما عبر العدالة، وأن الممارسات الإسرائيلية الراهنة تهدد اتفاقات السلام السابقة وتعرقل أي فرص لاتفاقات مستقبلية.

وتابع أستاذ العلوم السياسية أن السيناريوهات المطروحة خلال الفترة المقبلة قد تشمل مزيدًا من التنسيق والتعاون العربي ـ الإسلامي في مختلف المجالات، وتبني إجراءات عملية ضد إسرائيل، سواء على المستويات الاقتصادية أو التجارية أو الدبلوماسية، مثل تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي أو فرض قيود اقتصادية يمكن أن تُلحق ضررًا ملموسًا بها، وهو ما قد يشكل عامل ردع حقيقي في ظل عجز المجتمع الدولي عن اتخاذ خطوات حاسمة.

كما رجح بدر الدين أن يضطر المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية إلى اتخاذ مواقف أكثر جدية إزاء إسرائيل، نظرًا لما تسببه ممارساتها من انعكاسات سلبية على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، بل وعلى الاقتصاد العالمي كما ظهر من تداعيات التوترات في البحر الأحمر.

 وشدد على أن استمرار عجز الأمم المتحدة ومجلس الأمن عن محاسبة إسرائيل يضعف من هيبة النظام الدولي برمته، الذي تأسس أساسًا عام 1945 للحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

واختتم مؤكدًا أن المطلوب في هذه المرحلة هو ألا تقتصر ردود الفعل على العبارات الدبلوماسية، بل أن تتحول إلى إجراءات عملية على الأرض، سواء اقتصادية أو تجارية أو مالية، بما يحفظ هيبة المجتمع الدولي ويضمن تطبيق قواعد القانون الدولي على الجميع دون استثناء.


 

القمة العربية الدوحة الاعتداءات الإسرائيلية الأمن القومي العربي القادة العرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة 60 دقيقة

تأخير الساعة 60 دقيقة قبل المدارس؟.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

بنيامين نتنياهو

حصار.. أول رد فعل من نتنياهو على القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة

المتهمين

قرار بشأن المتهمين بإدارة كيان للأعمال المنافية للآداب بحدائق أكتوبر

قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا

قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا

أرشيفية

أول شرخ في اتفاقيات إبراهيم.. سفير البحرين يغادر إسرائيل في صمت

الرئيس السوري

سابقة تاريخية في القمم العربية والعالمية.. كلمة الرئيس السوري تستغرق دقيقة واحدة | شاهد

سلوت ومحمد صلاح

بعد هدفه القاتل .. سلوت يفاجئ محمد صلاح بهذا القرار

المتهمة بقتل اطفال دلجا

لا بتصلي ولا تعرف ربنا .. عم أطفال دلجا يفجــر مفاجأة عن قاتــلة شقيقه وأطفاله الـ6 بالمنيا

ترشيحاتنا

محمد سويد

الاتحاد الأفروآسيوي يوقع شراكة إستراتيجية مع مؤتمر NEO GEN لدعم التكنولوجيا العقارية والمدن الذكية المستدامة

الجمارك

شعبة الجمارك: مطلوب الاستمرار في تبسيط إجراءات الإفراج وتسريع حركة التجارة

انستا باي

خدمات إنستاباي مستمرة في العمل بكفاءة

بالصور

من غير ما تأثر على الطعم.. طريقة عمل البسبوسة بالقشطة بأرخص وصفة

البسبوسة بالقشطة
البسبوسة بالقشطة
البسبوسة بالقشطة

رجيم الأسبوع الأول.. خطة سهلة لبدء رحلة إنقاص الوزن سريعا

رجيم الأسبوع الأول
رجيم الأسبوع الأول
رجيم الأسبوع الأول

قبول الدفعة 1 إناث بالصفة العسكرية والدفعة 1 ذكور وإناث بالصفة المدنية من حملة الثانوية المختلفة للالتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة

القوات المسلحة
القوات المسلحة
القوات المسلحة

الردارات الأمريكية تتجسس على المواطنين.. اكتشاف خطير

الرادارات الأمريكية
الرادارات الأمريكية
الرادارات الأمريكية

فيديو

القوات المسلحة

قبول الدفعة 1 إناث بالصفة العسكرية والدفعة 1 ذكور وإناث بالصفة المدنية من حملة الثانوية المختلفة للالتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة

شذى

شذى: لم أمتلك الخبرة الكافية في الماضي لاستغلال موهبتي| فيديو

نجوم لم يكتمل حفل زفافهم

قصص زفاف نجوم لم تكتمل.. محمد منير يترك نجلاء بدر قبل الزفاف.. وناهد السباعي تنسحب في اللحظة الأخيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

المزيد