الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة دمنهور يواصل متابعة الاستعدادات النهائية للعام الجامعي الجديد 2025/2026

رئيس جامعة دمنهور
رئيس جامعة دمنهور

على قدم وساق تنهي جامعة دمنهور تجهيزاتها لبدء العام الجامعى الجديد 2025-2026، المقرر انطلاقه 20 سبتمبر الجاري، وسط خطة تطوير متكاملة، وفي هذا السياق وانطلاقا من  حرص جامعة دمنهور على تيسير كافة الخدمات وتوفير سبل الراحة للطلاب وأولياء الأمور، لتوفير بيئة تعليمية آمنة و جاذبة، واصل الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، جولاته الميدانية للاطمئنان على جاهزية الكليات لاستقبال العام الدراسي الجديد 2025-2026، بحضور لفيف من القيادات الأكاديمية و الإدارية، حيث شملت الجولة اليوم الأحد الموافق 14 سبتمبر تفقد كليات "التربية، الزراعة، الآداب "، بحضور عمداء ووكلاء الكليات ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهئية المعاونة والإداريين.

خلال جولته، أكد "ترابيس" أن خطة الجامعة لا تقتصر على تطوير القاعات الدراسية والمعامل فقط، بل تمتد لتشمل بناء وصقل شخصية الطالب، ومراعاة احتياجاته الاجتماعية والطبية، مع الاهتمام بالبرامج الجديدة التي تواكب سوق العمل، مشددا على أهمية الالتزام بالجودة في جميع جوانب العملية التعليمية، و اطمأن رئيس الجامعة على الانتهاء من كافة أعمال الصيانة السنوية بالمدرجات وقاعات التدريس والمعامل والمختبرات، والنظافة الدورية، وتجميل الحرم الجامعي، من أجل توفير بيئة أفضل للتدريس والبحث العلمي، مع التشديد على إجراءات الأمن والسلامة،  كما تفقد منافذ تحصيل الرسوم الدراسية للتأكد من سهولة وسرعة إنهاء اجراءات السداد للطلاب.

وشدد  "ترابيس"على ضرورة إعلان الجداول الدراسية لجميع الفرق الدراسية مع الالتزام بالخريطة الزمنية للعام الدراسي 2025/2026 م، وكذا وضع خطة لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى، وتقديم كافة التسهيلات لهم، وتنظيم لقاءات طلابية مع الطلاب الجدد للتعريف بالكلية، مشددا على ضرورة وضع تصور كامل للأنشطة الطلابية في جميع الكليات،  لإعداد طالب واعٍى ومدرك لقضايا بلده، مع الأخذ في الاعتبار دمج الطلاب ذوي الهمم للمشاركة في الأنشطة الطلابية، وتوفير كافة التسهيلات التي تساعدهم على الاندماج في العملية التعليمية.

هذا وقد التقى "رئيس الجامعة" بعدد من الطلاب الجدد مرحبا بهم في رحاب جامعة دمنهور، لافتا إلى دعم الجامعة الكامل للأنشطة الطلابية، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من بناء الشخصية الجامعية المتكاملة،
موصيا إياهم بعدم الاكتفاء بالحصول على الشهادة الجامعية فقط، بل السعي للحصول على دورات وشهادات مهنية ومهارات قيادية ورقمية من المراكز الجامعية المختلفة، وبناء شبكة علاقات مهنية تُعزز من فرصهم المستقبلية، كما دعا الطلاب إلي المشاركة في الأنشطة و القوافل التي تنظمها جامعة دمنهور ضمن المبادرت الرئاسية.

في ختام جولته؛ قدم رئيس جامعة دمنهور خالص الشكر والتقدير لقطاع شئون التعليم والطلاب بإشراف الدكتور ماجد شعلة، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات والفرق الأكاديمية والإدارية بالكليات ، وجميع المشاركين في أعمال التنسيق والقبول، والكشف الطبي، معربا عن سعادته بالتعاون بين فرق العمل والحوار المتبادل والعمل كأسرة واحدة مترابطة و مكملة لبعضها البعض.

جامعة دمنهور رئيس جامعة دمنهور العام الدراسي الجديد

