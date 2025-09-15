مصر تقتنص الفوز من أوغندا ببطولة إفريقيا لشباب الكرة الطائرة

اقتنص المنتخب الوطني لشباب الكرة الطائرة تحت 20 عامًا بقيادة مديره الفني أحمد سمير، الفوز من نظيره الأوغندي بنتيجة 3-2، في ثان لقاءات المنتخبين بالمجموعة الأولى من بطولة إفريقيا المقامة على مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر خلال الفترة من 13 وحتى 21 سبتمبر الجاري.

وشهد اللقاء ندية وإثارة كبيرة بين المنتخبين قبل أن يحسمها لاعبي منتخبنا الوطني في النهاية.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "25-14، 24-26، 25-19، 21-25، 15-10".

ويعد هذا الفوز هو الثاني لشباب الفراعنة بعد الفوز على منتخب زيمبابوي في افتتاح البطولة بنتيجة 3-0.

ومن المقرر أن يختتم منتخبنا الوطني لقاءاته في دور المجموعات بمواجهة نظيره الجزائري في تمام السادسة مساء غد الثلاثاء على نفس الصالة.

ويترأس بعثة منتخب مصر للشباب الدكتور حمدي نور الدين، عضو مجلس الإدارة.

ويضم الجهاز الفني: بيرسي أونكن مشرفًا عامًا، أحمد سمير مديرًا فنيًا، محمد بخيت مدربًا عامًا، أحمد مدحت محللًا فنيًا، الدكتور محمد يونس طبيبًا، سامح نور أخصائي تأهيل، ومحمد رمضان مديرًا إداريًا.

أما قائمة اللاعبين فتضم 12 لاعبًا: إبراهيم عادل، يوسف الرصاص، أحمد يوسف جبل، مازن شريف، محمد الدقاق، أحمد رضا، خالد الفقي، مالك نور، أحمد البحيري، حمزة ياسين، الحبيب إبراهيم، وحازم كمال.

وتشهد البطولة مشاركة ثماني منتخبات هي: مصر، الكاميرون، المغرب، رواندا، كينيا، زيمبابوي، أوغندا، والجزائر، في سباق مثير لحصد اللقب القاري.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب المصري على رأس المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات الجزائر، زيمبابوي، وأوغندا، بينما ضمّت المجموعة الثانية منتخبات الكاميرون، كينيا، المغرب، ورواندا.