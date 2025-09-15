داخل شنطة خضار.. العثور على طفل حديث الولادة بجوار مسجد في المنوفية

عثرت سيدتان بقرية البرانية بمركز اشمون في محافظة المنوفية علي طفل حديث الولادة مربوط الحبل السري ملقي بالقرب من مسجد النصر بالقرية في شنطة خضار.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة اشمون بالعثور علي طفل حديث الولادة بقرية البرانية مربوط الحبل السري وملقي بجوار المسجد ومربوط الحبل السري.

وتبين أن الطفل ملقي داخل شنطة خضار بالقرب من المسجد وملفوف في بطانية.

فيما تم تسليم الطفل الي نقطة الشرطة والتي قامت بتحويله الي مستشفي اشمون وتبين أن الطفل حديث الولادة وحالته الصحية مستقرة.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.