صدمه قطار.. مصرع طالب بكلية علاج طبيعي في المنوفية

لقي طالب بالسنة النهائية بكلية العلاج الطبيعي بمركز اشمون مصرعه إثر حادث قطار في المنوفية.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة اشمون، بحادث تصادم ومصرع شخص أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالقرب من محطة قطار اشمون.

بالانتقال تبين مصرع الطالب مصطفي عبد الهادي طالب بالفرقة النهائية بكلية العلاج الطبيعي.

كما أصدرت مستشفي اشمون العام بيانا تنعي فيه الشاب الفقيد وجاء البيان “ ننعي فقيد الشباب الدكتور مصطفى عبد الهادي زيد ابن الاخ الكريم الدكتور عبد الهادي زيد استشاري الاطفال انا لله وانا اليه راجعون”.